Ministerstvo financí ukončilo audit vinohradské nemocnice. Vojtěch odmítl výsledky komentovat

Ministerstvo financí ukončilo kontrolu hospodaření a nákupů Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Resort to potvrdil Radiožurnálu. Výsledky už předal ministerstvu zdravotnictví. To je zatím odmítlo blíž komentovat. Předběžné šetření se zaměřilo třeba na to, za jakých okolností si vinohradská nemocnice pronajala budovu v areálu na Mělnicku. Ten patří řediteli zdravotnického zařízení Petru Arenbergerovi.

Praha 8:56 23. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít