Ministr Vojtěch lhal o doktorce ze soukromé kliniky. ‚Dostal jsem špatnou informaci,‘ napsal k omluvě

Na páteční tiskové konferenci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) oznámil, že doktorka ze soukromé kliniky Tilia, ve které se testoval jeden z pozitivních vzorků na koronavirus, je v nemocnici Na Bulovce. Vzorky podle něj odebírala „nestandardně“. Lékařka ale pro deník Právo jeho tvrzení popřela. V pátek večer pracovala ve své laboratoři. Vojtěch se v sobotu dopoledne za svá slova omluvil s tím, že „od kolegů dostal špatnou informaci“. Aktualizováno Praha 12:14 7. 3. 2020 (Aktualizováno: 12:38 7. 3. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vojtěch v pátek na tiskové konferenci týkající se koronaviru v Česku mluvil i o muži, který nekontaktoval hygienickou stanici a nechal se otestovat v soukromé klinice.

„Podle všeho (lékařka) odebrala vzorky velmi nestandardním způsobem. Paní doktorka je nyní v karanténě Na Bulovce, protože tam je velké riziko, že se nakazila od tohoto pacienta, který nakonec byl pozitivní,“ řekl ministr zdravotnictví Vojtěch.

Proč se onemocnění COVID-19 vyhýbá dětem? ‚Je to jako neštovice. Děti mají lepší imunitu,‘ míní lékařka Číst článek

Jeho slova navíc potvrdila i hlavní hygienička Eva Gottwaldová. „Sama si uvědomila, že to nebylo úplně v pořádku,“ podotkla.

Jak ale upozornil server Novinky.cz, lékařka Soňa Peková v té době seděla zdravá v laboratoři Tilia. „Jsem zcela v pořádku. Jsem jediná lékařka na našem pracovišti, pan ministr skutečně mluvil o mně. Ovšem to, co řekl, je hrubě nepravdivá informace a já bych skutečně byla ráda, kdyby pan ministr nešířil informace o mém zdravotním stavu, natož lživé,“ sdělila Právu Peková.

Popsala také, že v laboratoři ani nemají odběrové místo. Vzorky jim buď vozí kurýr, nebo je musí lidé donést osobně. Doktorka se tak ani nemohla nakazit způsobem, který popsal Vojtěch.

Ministr se v sobotu dopoledne za svá slova omluvil na twitteru. „Omlouvám se paní doktorce z laboratoře Tilia. Bohužel jsem od kolegů dostal špatnou informaci. Spletl jsem se a mrzí mě, že jsem paní doktorku vystavil takové negativní publicitě. Už jsem s paní doktorkou hovořil a omluvil se jí,“ napsal.

Peková serveru iROZHLAS.cz potvrdila, že s Vojtěchem mluvila. „Hovor byl krátký. Pan ministr se mi jenom omluvil, akceptovala jsem to a poděkovala a to bylo všechno, co jsme si řekli,“ popsala doktorka redakci telefonát. „Pokud by ministerstvo zdravotnictví nebo Státní zdravotní ústav usoudili, že by naše služby někdy potřebovali, tak s radostí pomůžeme. Nemám žádnou negativní konotaci ani vzpomínky,“ dodala.

Adam Vojtěch

@adamvojtechano Omlouvám se paní doktorce z laboratoře Tilia. Bohužel jsem od kolegů dostal špatnou informaci. Spletl jsem se a mrzí mě, že jsem paní doktorku vystavil takové negativní publicitě. Už jsem s paní doktorkou hovořil a omluvil se jí. 16 109

Koronavirus v Česku

Celkem bylo v Česku zatím vyšetřeno 594 vzorků. První tři případy nákazy kronavirem v Česku testy odhalily před týdnem v neděli. Během pátku přibylo sedm nových nakažených, mimo jiné i roční kojenec. Ministr Vojtěch očekává, že v dalších dnech bude počet nakažených dál růst.

Většina z pacientů s koronavirem v Česku pobývala v Itálii. Jedna nakažená byla v americkém Bostonu a jedna se nakazila od příbuzných v Česku, kteří se z Itálie vrátili.

U žádného infikovaného není podle dosavadních informací průběh nemoci vážný. Osm lidí se léčí v pražské Nemocnici Na Bulovce, sedm v nemocnici v Ústí nad Labem a čtyři jsou doma.