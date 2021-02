Ministr Blatný na sebe vzal úkol, který je nad jeho síly, říká jeho odvolaná náměstkyně Šteflová

Na začátku ledna se nechala bývalá politická náměstkyně ministra zdravotnictví očkovat na Státním zdravotním ústavu. Ministr Jan Blatný (za ANO) ji kvůli tomu odvolal. Alena Šteflová nyní v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz promluvila o tom, jak to na resortu chodí. „Neposlouchají se odborníci. V tuto chvíli se daleko více dává důraz na politický a ekonomický aspekt,“ říká. Rozhovor Praha 12:30 8. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alena Šteflová, bývalá náměstkyně ministra zdravotnictví | Foto: Michael Erhart | Zdroj: Český rozhlas

Na ministerstvu zdravotnictví jste musela v lednu skončit poté, co jste se nechala s manželem přednostně očkovat proti koronaviru na Státním zdravotním ústavu. Jak to s odstupem času hodnotíte?

Nechtěla bych to komentovat. Rozhodnutí jsem respektovala, nesnažila jsem se obhajovat nějakými výroky, protože jsem je považovala za opravdu nepodstatné. Vakcinace jsem se účastnila v době, kdy pravidla nastavená nebyla, a je mi líto, že tyto věci úplně nezaznívají. Nechci se k tomu ale vracet. Svůj odchod beru jako neoprávněný, ale respektuji jej.

Nepodařilo se nám obhájit, že by tyto managementy měly být přednostně chráněny, a tedy očkovány. Jestliže by se tyto týmy kvůli onemocnění rozpadly, oslabení krizového rozhodování by bylo zásadní. Stále jsme totiž byli v kontaktu s lidmi z infekčních oddělení, s praktiky, pneumology a dalšími, kteří mezi nás mohli virus zanést. Považuji to za slabost současného řízení a vedení ministerstva.

Po vás ministr Jan Blatný (za ANO) odvolal i náměstka Aleksiho Šedu, předtím zase rezignoval národní koordinátor testování Marián Hajdúch a na konci ledna národní koordinátor očkování Zdeněk Blahuta. Co říkáte na tyto personální změny?

Je to nešťastné. Chtěla bych hlavně říct, že pracovníci na ministerstvu v únoru minulého roku zasedli ke stolům a od nich se nezvedli. Od rána do večera se pracovalo v neuvěřitelném stresu, neuvěřitelném nasazení. Ti lidé jsou již opravdu unavení a slýchají spíše jenom kritiku než pochvaly. První období se zvládlo díky ohromnému nasazení. Podařilo se to také, protože byl vyslyšen odborný názor. Lidé navíc ještě nebyli tak unavení a byla cítit jednotná pospolitost.

Od té doby ale uplynula řada měsíců a situace se nedaří zlepšit. Výměny, které proběhly na resortu, kde je důležitá znalost problematiky, způsobily, že to nemůže fungovat. Dvakrát se úplně změnilo vedení, vyměnili se klíčoví lidé. Obávám se, že odbornost se v tuto chvíli opravdu necení. Přichází lidé, kteří jsou zběhlí v jiných administrativách, ekonomických věcech, ale názor odborníků by měl zaznívat mnohem více. Znovu chci ale říct, že oceňuji své kolegy, kteří tam celou dobu odevzdávají své maximum.

Mluvíte o převažující kritice. Není ale do jisté míry oprávněná? Česko se řadí k nejhůře koronavirem zasaženým zemím na světě, zemřelo více než 17 tisíc lidí..

Je to i kritika toho, že se tam provádí změny a chybí kontinuita. Jestliže v této překotné době vyměníte třikrát vedení, tak to není dobře. Rozhodně to nepřinese klid a jasnou strategii do resortu. Neuvědomujeme si, jak se najednou nastavují elektronické systémy. Jak složité je nastavit jejich funkčnost, aby všichni do nich měli vstup, aby tam byla validní zadávaná data, aby se nezneužila. To jsou neuvěřitelné věci.

Totéž elektronický recept, který tehdy pomalu stál nastupujícího ministra Vojtěcha křeslo hned v jeho úvodu. Všichni zdravotníci totiž byli proti, ale kdybychom ho dnes neměli, tak vůbec nevím, jak by se celý tento rok fungovalo. Vznikla elektronická žádanka během neuvěřitelně krátké doby, elektronická neschopenka. Totéž je teď s registračním systémem na očkování, aby tam mohl každý vstoupit a zadávat do něj informace. Vždy se ty systémy musí nejdřív ozkoušet.

Politický a ekonomický aspekt

Řídí se ministerstvo a vláda názory odborníků, zdravotníků, epidemiologů, nebo v poslední době do rozhodování pronikal i názory různých zájmových skupin?

Troufla bych si tvrdit, že v tuto chvíli se daleko více dává důraz na politický a ekonomický aspekt. Prioritizují se i skupiny, které jsou více slyšet. Obávám se, že ano, toto je ten problém, proč se nám nedaří mít kontrolu nad všemi opatřeními. Na druhou stranu je to ale také dáno nejednoznačností prohlášení a jejich častou změnou právě pod vlivem těchto jiných úsudků. Lidé jsou bohužel nejenom zmateni, ale i únava veřejnosti už je natolik citelná, že jdou tyto věci stranou.

Do budoucna ale musíme počítat s tím, že zde různá virová onemocnění budou. Není to nic nového. Už ve WHO (Světové zdravotnické organizaci – pozn. red.) jsme říkali, že to není otázka zda, ale kdy. Nějaká pandemie se očekávala již v letech 2008 a 2009. Tenkrát se svět začal velmi připravovat a WHO za to následně sklidila velkou kritiku. Česká republika ale nebyla jediná, kdo letos nezaznamenal, že se děje něco závažného. Nikdo nevěřil tomu, že by se najednou mohlo stát to, co se vlastně stalo, že z jednoho ohniska se onemocnění masivně rozšíří do celého světa. Ohnisek, jako byl Wu-chan, bylo zažehnuto více, ať už mluvíme o MERS, SARS, viru zika nebo právě ebole. Svět byl v tu dobu velmi znepokojen, že se ebola může rozšířit všude a byla to tak největší zkouška za poslední desetiletí. To, že se to nenaplnilo, možná přispělo k tomu, že se pozornost ohledně covidové pandemie oslabila.

Ministr Blatný je profesí dětský hematolog. Řídí se svým nejlepším svědomím, nebo je na něj vyvíjen tlak například ze strany premiéra Andreje Babiše (ANO) nebo vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO), aby udělal opatření tak, či onak?

Pan ministr je určitě odborník ve své profesi, ale obávám se, že na sebe vzal úkol, který je nad jeho síly. Neočekával, že management a řízení takovéto závažné situace mu může přinést celou řadu neočekávatelných věcí. Jde především právě o politické a ekonomické pozadí této věci. Myslím si, že nebyl ani dostatečně vybaven po stránce spolupráce využívání odborníků, kteří v České republice jsou, nabízí se i odborníci v zahraničí. Nedostatečně totiž na tyto podněty reagujeme.

Budu zcela konkrétní. Na ministerstvu byla ustavena Vědecká rada, Rada poskytovatelů, které v sobě shromažďují špičky jednotlivých segmentů. Ti lidé vědí nejlépe, jaké dopady jednotlivá opatření přinesou do daných oblastí. Myslím si, že se nedostatečně, a k tomu se i já přidávám, podařilo prosadit provázanost s těmito týmy, abychom opravdu znali odborný názor. Měl by se dát prostor diskusi, protože když se odborné názory vezmou v potaz, tak konsenzuální názor je mnohem přesvědčivější.

Byla chyba před Vánocemi rozvolňovat?

Určitě to byla chyba, stejně jako byla chyba rozvolňovat na konci léta. Snažili jsme se prosadit nějaká opatření, ale nepodařilo se nám to právě z důvodů jiného tlaku.

Výměna na ministerstvu?

V poslední době se objevily spekulace, že premiér Babiš chce ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) odvolat. Jak se na to díváte?

Vnímám to, že takhle se resort zdravotnictví dál vést nemůže. Je to složité, nedůvěra veřejnosti je velká. Na druhou stranu, každá změna opět nabudí ještě větší pocit nedůvěry. Myslím si, že byla velká chyba pana ministra, že zahájil nějaké personální změny. Právě v době, kdy je potřeba kontinuita, znalost historie, kontakty, to nebylo rozhodně šťastné a nyní se mu to vrací.

Otázkou je, kdo by vůbec v tuto chvíli mohl ministra Blatného případně nahradit. Vy jste zažila za poslední rok tři ministry. Bylo by šťastné, kdyby se do křesla znovu usadil Roman Prymula?

Profesor Prymula je bezesporu odborník, který je ve svém oboru uznávaný celosvětově. Ta odbornost by určitě měla být využita.

Jak nyní pokračuje vaše profesní kariéra? Spolupracujete i nadále s ministerstvem zdravotnictví?

Do 31. března jsem stále ještě vedena v rámci ministerstva zdravotnictví, ale pokračuji už jen v některých záležitostech. Naštěstí vyučuji na dvou ústavech 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, v tom určitě pokračuji. Jsem také členka předsednictva České lékařské společnosti, což je volená funkce. Tam jsme založili i Ústav zdravotní gramotnosti, který je pro mě velmi důležitý. Jsem také zvolená členkou stálého výboru Světové zdravotnické organizace. Celý život jsem ale zasvětila prevenci, v tomto ohledu mě odchod z ministerstva ohromně mrzí.

Jak zpětně hodnotíte své působení na ministerstvu zdravotnictví?

Hodnotím ho velmi úspěšně. Ministr Adam Vojtěch, který mě k práci přizval, měl po dlouhé době cit pro preventivní péči, rozjeli jsme reformu primární péče. Revitalizovali jsme program Zdraví 2020, v něm byly jasně specifikované věci, které by posouvaly české zdravotnictví dále. Celá řada věcí už se uchytila, ale chtělo by to v tom pokračovat. Chtěli jsme posílit roli porodních asistentek v rámci zdravotnických zařízení a zlepšili jsme komunikaci s rodičkami. Dobrá zpráva rozhodně je, že máme velice nízkou porodní úmrtnost.

Věnovala jsem se i personální stabilizaci, vedla jsem skupinu o Parkinsonově chorobě. Hlavní ale byla ta reforma primární péče, ve které hodlám i nadále pokračovat. Covidová situace nám ukazuje, jak špatné je opomíjení praktických lékařů. I vakcinace měla jít nejdříve za praktickými lékaři, oni vědí, koho vytipovat. Opravdu jsem se postarala o to, aby tito lékaři byli vůbec vtaženi do pracovních skupin, kde se rozhodovalo o nich bez nich.