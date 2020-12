Mediální agentury, na které sází Blatný: jednu nikdo nekontaktoval, druhá označila požadavky za nereálné

Ministerstvo zdravotnictví oznámilo v pátek na twitteru, že ruší očekávaný tendr na mediální kampaň zaměřenou na osvětu v boji s koronavirem. Změna strategie spočívá ve spolupráci s Asociací Public Relations (APRA), která vládě sama nabídla své služby zdarma už dříve. Ta se ale o záměru dozvěděla až ze sociálních sítí. „Nabídku na spolupráci nemáme,“ reagovala v sobotu pro iROZHLAS.cz ředitelka APRA Pavla Mudrochová.

Resort také plánuje start kampaně v půlce ledna, což označil ředitel Asociace komunikačních agentur (AKA) Marek Hlavica za nereálné. Upozorňuje, že plánovaný rozpočet je moc nízký a že pomoc měla vláda využít už dříve. Praha 6:00 20. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít ministr zdravotnictví (za ANO) Jan Blatný | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Resort zdravotnictví zastavil výběrové řízení po výzvě skupiny APRA, která v jeho zadání objevila chyby, například pouze třídenní lhůtu na vypracování nabídky. Podle asociace navíc v tendru chyběly konkrétní cíle kampaně.

„V minulosti jsme se už snažili s ministerstvem spolupracovat. Když jsme si přečetli dokumenty k vyhlášenému výběrovému řízení, viděli jsme v něm spoustu pochybení. Bylo nám to líto, protože tu možnost spolupracovat s námi ministerstvo zdravotnictví mělo,“ vysvětluje výkonná ředitelka Asociace public relations (APRA) Pavla Mudrochová.

Ministerstvo od října nespustilo slibovanou kampaň. Nyní ruší vypsaný tendr, vsadí na dobrovolníky Číst článek

Úřad ministra Jana Blatného (za ANO) zveřejnil v pátek večer na twitteru příspěvek o „navázání spolupráce se skupinou předních komunikačních agentur sdružených pod AKA, APRA a dalšími.“ Ty by teď měly podle ministerstva kampaň vytvořit zdarma.

Taková informace se ale ukazuje jako předčasná. Redakce v sobotu Mudrochovou oslovila s dotazy na detaily kampaně. Přiznala, že o spolupráci nevěděla a o záměru ministerstva zdravotnictví slyšela až od kolegů.

„Zatím nemáme žádnou zpětnou vazbu od ministerstva zdravotnictví, že by s námi chtěli spolupracovat. Včera (v pátek, pozn. red.) jsme pouze obdrželi od ministerstva informaci, že byl tendr zrušen. Nabídku na spolupráci v současné chvíli ale nemáme,“ uvedla Mudrochová. Pro jistotu ještě později kontrolovala e-mailovou schránku. Spolupráci bere ale jako příležitost k pomoci.

Rozhodli jsme se zakázku na kampaň ke covid-19 zrušit z důvodu změny celkové strategie. Na obsahu jsme začali spolupracovat se @strakovka, která naváže spolupráci se skupinou předních komunikačních agentur sdružených pod AKA, @APRA_Prague a dalšími. — Ministerstvo zdravotnictví (@ZdravkoOnline) December 18, 2020

50 milionů je minimum

Redakce kontaktovala také druhou ze zmíněných asociací. Ředitel AKA Marek Hlavica sice potvrdil, že s ním je ministerstvo ve spojení a jednání probíhá, kritikou ale nešetřil.

Nesouhlasí totiž se stanoveným rozpočtem. Vláda na kampaň místo původních 50 milionů, se kterými počítala na konci října, vyčlenila nakonec 38 milionů korun. Ty by teď měla využít k zakoupení reklamích ploch a prostoru v médiích. „To není dost peněz. Jen na kampaň k očkování by byla optimální částka 50 až 100 milionů korun. 50 milionů je absolutní minimum. Musíme přesvědčit zhruba 25 procent populace, aby to dávalo smysl, to není legrace,“ podotýká Hlavica.

PRŮZKUM: Očkování proti koronaviru odmítá 47 procent dotázaných. Vstřícnější k vakcíně jsou muži Číst článek

Ministerstvo navíc nechce propagovat pouze očkování. Ve zrušeném tendru hledalo agenturu, která vytvoří kampaň na hned 10 oblastí týkajících se covidu-19. V dokumentech zmiňuje komunikaci témat jako plošné testování, zodpovědnost mladé generace nebo darování krve. Agentury se ale přihlásily k vytvoření kampaně na očkování.

„Postihnout všechna ta témata za takovou částku je nerealistické. Je otázka, jestli musí být kampaň takhle široce rozkročená. Hackathon se plánuje na polovinu ledna, je možné, že se toho ještě dost změní,“ říká Hlavica.

Ministerstvo ale na druhou polovinu ledna už ohlásilo počátek samotné kampaně. „V polovině ledna startovat nemůže, to není možné,“ komentuje to Hlavica a dodává, že nejdřívější termín spuštění by mohl být konec ledna. „Kdyby se to mělo spustit třeba 28. ledna, to se to možná dá,“ myslí si.

Nestandardní postup

Agentury podle tweetu budou na kampani pracovat jako dobrovolníci, bez nároku na honorář. „Plánovaný rozpočet bude alokován na nákup mediálního prostoru pro kampaň,“ píše ministerstvo zdravotnictví.

Na konci roku může přibývat až 10 000 nových případů covidu denně, řekl Blatný Číst článek

Podle Hlavicy ale nebudou agentury pracovat úplně zadarmo. „Nabídli jsme, že kampaň vymyslíme, to je náš vklad do ozdravení populace. Někdo ji pak ale musí vyrobit, natočit, graficky zpracovat. Předpokládáme, že tyto náklady stát uhradí,” říká ředitel AKA.

To, že vláda po skoro deseti měsících zruší tendr a využije ke komunikační kampani hackathon, který agentury navíc nabízí dlouhé měsíce, nepovažuje Hlavica za standardní postup.

„To nemá se standardním postupem vůbec nic společného. O standardní postup jsme usilovali během jarní fáze pandemie, na ministerstvo i úřad vlády jsme se od té doby obraceli opakovaně. Od jara jim dáváme vědět, že jsme připraveni spolupracovat,“ uzavírá Hlavica.