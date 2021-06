Další omezení v cestování. Na seznam extrémně rizikových zemí přibude Rusko a Tunisko

Lidé z Česka od čtvrtka nebudou moci kvůli šíření nakažlivějších variant koronaviru cestovat do Ruska. Příští týden bude zákaz platit i do Tuniska. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová. Obě země se nově zařadí do černé kategorie, tedy s extrémním rizikem infekce.

