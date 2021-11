Náměstkyně Vašáková: Nátlak na lidi kvůli očkování je legitimní. Cesta osobní odpovědnosti selhala

Ministři právě probírají další zpřísnění protiepidemických opatření. Podle předsedy vlády v demisi Andreje Babiše (ANO) rozhodnou o dalším plošném testování ve školách, které se bude konat 22. a 29. listopadu. Kabinet má také řešit možnost, že by na některých místech k prokázání bezinfekčnosti lidé nemohli použít negativní test. O dalším vývoji opatření mluvila náměstkyně ministra zdravotnictví Martina Koziar Vašáková pro Radiožurnál. RANNÍ INTERVIEW Praha 9:20 12. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Rakousko zavedlo poměrně efektivní model, který povoluje přístup na hromadné akce, do restaurací, do hotelů a služeb pouze očkovaným lidem nebo lidem po nemoci,“ říká Vašáková | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kde všude by lidem nestačil negativní test a museli by mít buď očkování nebo potvrzení o prodělání covidu? Jaké návrhy jsou ve hře?

Není to zatím v rovině návrhu. Diskutovali jsme to. Samozřejmě je to věc, kterou nelze udělat bez diskuse s nastupující vládou. Rakousko zavedlo poměrně efektivní model, který povoluje přístup na hromadné akce, do restaurací, hotelů a služeb pouze očkovaným lidem nebo lidem po nemoci.

Mluvíte o rakouském modelu. Jak by to bylo právně ošetřeno v České republice? Ptám se, protože už se začaly ozývat i hlasy ze stran právníků, že by takové omezení práv bylo buď na nouzový stav, anebo že by to bylo na hraně s Ústavou.

Teď to diskutuje legislativní odbor. Zatím to není návrh, který jde na vládu, protože současná vláda bude podávat demisi, čili je správné, aby to rozhodla až vláda následující. V podstatě jde o nepřímý nátlak na to, aby se lidé očkovali. Každý říká, že je to nelegitimní. Dle mého soudu to ale legitimní je, protože máme-li udělat nějakou zásadní změnu, to znamená, aby se více lidí očkovalo, méně lidí bylo v těžkém stavu v nemocnicích, méně lidí umíralo, je to jedna z mála cest. Cesta osobní odpovědnosti dodržování OTN (očkování, test, prodělaná nemoc, pozn. red.) a pozitivní motivace k očkování bohužel v Česku nedopadla na úrodnou půdu.

Od kdy by všechno, o čem teď mluvíme, mohlo začít platit? Pokud by to nějakým procesem prošlo?

Čím dříve, tím lépe, protože ztrácíme čas.

Ale tak jednoduché to nebude?

Samozřejmě, že ne. Jak říkám, je to v rovině úvah. Vláda, která podává demisi, nechce o tom rozhodnout bez konsenzu s nastupující vládou. Tímto se to zadrhává. Celá naše epidemická podzimní vlna se dostala do nešťastného období voleb, takže řada rozhodnutí se posouvá nebo je ovlivněná tím, že se musí diskutovat s daleko širší platformou. Co si budeme povídat, velkou roli tam mají „antivakcinátoři“ a dezinformace.

Testování ve školách

Pojďme k pevným termínům. Dalším bodem ranního jednání vlády je testování ve školách. Ministerstvo a vy konkrétně dlouhodobě říkáte, že to nic nepřináší. Poslední kolo mělo být podle původních plánu 15. listopadu. Proč ta změna na další kola 22. a 29.?

Je to v podstatě na přání pana ministra Plagy, byl na to nachystán. Předpokládáme, že do konce listopadu dojde ještě ke kolům ve více okresech. Teď se použijí testy, které byly k tomu připraveny.

Je na to dost testů?

Ano, testů je dost.

Jaká je proočkovanost dětí nad 12 let a jak chcete ochránit kolektivy dětí, které se ještě očkovat nemůžou, a nákaza se mezi nimi šíří?

V kategorii 12 až 15 let je relativně nízké proočkování, kolem necelých 40 procent. A 55 procent je v kategorii 15 až 17 let. Je to bohužel relativně nízké. I když musím říct, že čísla registrovaných v této věkové skupině se navyšují. Infekce se v této kategorii sice šíří ale v drtivé většině u ní nedochází k těžce symptomatickému nebo symptomatickému průběhu.

Situace je opět vážná. Času není dost, jak jste na začátku řekla. Doporučuje tedy klinická skupina ministerstva pod vaším vedením nějaké další bližší kroky, nebo kroky, které nás čekají v nejbližší době, jak při pandemii koronaviru postupovat?

Když to vezmeme čistě z hlediska medicíny a koukneme se do států kolem sebe, tak nejlepší recept je velké proočkování. Týká se to například Portugalska.

Na to se asi nedá spoléhat. Co konkrétně tedy chystáte?

Opatření, které by k tomu vedlo, by muselo být nařízením povinné vakcinace zejména v některých profesních skupinách.

Není to rychlejší a legislativně jednodušší proces, než krok, o kterém jsme mluvili na začátku?

Ano, máte pravdu. Z toho pohledu se to jeví jako legislativně schůdnější proces. Nicméně zatím to tu nebylo nařízeno. Byli bychom první země v Evropě, která to udělala. Mně se samozřejmě jako člověku příčí něco dávat lidem příkazem. Na druhou stranu musím říct, že jako zdravotní odborník všichni vidíme, že lidé na základě dezinformací se neočkují. Pak když jsou v těžkém stavu nebo umírají v nemocnici, tak by dali celý svět za to, kdyby to mohli změnit.