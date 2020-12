Ministerstvo zdravotnictví reaguje na nárůst hospitalizací. Nemocnicím nařídilo omezit neakutní péči

Nemocnice musí od úterý podobně jako v březnu a říjnu omezit zdravotní péči, která není nezbytná. Vyplývá to z mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, které se týká akutní i následné péče. Omezení má uvolnit lůžka pro pacienty s covidem-19, v pondělí ho schválila vláda. Opatření se nemá dotknout neodkladné péče o pacienty s jinými zdravotními problémy, než je nemoc covid-19. Praha 14:07 22. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo nařízení vydalo s ohledem na opětovně rostoucí trend počtu hospitalizovaných pacientů s covidem | Foto: David W. Černý | Zdroj: Reuters

Poskytovatelé akutní lůžkové péče musí omezit příjem nových pacientů na plánované zákroky a průběžně navyšovat kapacity akutních lůžek pro pacienty s covidem. Pokud to zdraví nynějších pacientů umožňuje, má je nemocnice průběžně propouštět do domácího ošetřování nebo přeložit do následné péče. Nesmí být ale ohroženo jejich zdraví. Tomu se musí přizpůsobit i poskytovatelé následné lůžkové péče, kteří podle nařízení ministerstva mají svá lůžka průběžně uvolňovat a přijímat pacienty z akutní péče.

Ministerstvo nařízení vydalo s ohledem na opětovně rostoucí trend počtu hospitalizovaných pacientů s covidem. V krajích, kde je to potřeba, je nutné vytvářet nezbytné kapacity v souladu s vývojem epidemie.

Podle dat o kapacitě nemocnic z úterního rána je v nemocnicích zhruba 21 500 lůžek s možností podávat pacientovi kyslík a asi třetina (31 procent) z nich je neobsazená. Pro pacienty nakažené covidem jich je volných 1075 a pro ostatní hospitalizované 5656. Lůžek intenzivní péče je celkem přes 3800, neobsazených je téměř čtvrtina. Z více než 900 volných lůžek je pro covidové pacienty určeno 306. Umělých plicních ventilátorů je téměř 2100, neobsazených je 46 procent.

Aktuálně má v Česku nákazu 83 840 lidí, většina má lehký průběh nemoci. V nemocnici je s covidem 4728 lidí, v posledních dnech počet kolísá, ale drží se pod 4800. Nad nimi byl naposledy koncem listopadu, přičemž na začátku listopadu bylo hospitalizováno s covidem i více než 8000 pacientů.

Podle údajů o počtu potvrzených případů koronaviru za uplynulých sedm dní se nákaza nyní nejvíce šíří na Ostravsku, kde přibylo přes 644 nakažených v přepočtu na 100 000 obyvatel. Druhý nejvyšší nárůst byl na Rychnovsku s 635 případy na 100 000 obyvatel za týden. Podle rizikového skóre PES je nejhorší situace v Karlovarském kraji s 86 body. Počet bodů odpovídá nejhoršímu, pátému stupni rizik, ve kterém jsou ale všechny kraje kromě Prahy a jižních Čech.

