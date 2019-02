Ministerstvo rozdělilo na dotacích do regionů stovky milionů bez koncepce, uvedli nejvyšší kontroloři

Ministerstvo zdravotnictví rozdělilo 833 milionů korun na dotacích do regionálního zdravotnictví bez koncepce. Uvedl to v pondělí Nejvyšší kontrolní úřad. Ministerstvo podle něj na řízení dotačního programu rezignovalo a využití peněz prověřovalo pouze formálně. Kontrola se týkala let 2014 až 2017. Resort si je bezkoncepčního rozdělování dotací v minulosti vědomý, uvedla mluvčí. Současné vedení úřadu podle ní tuto praxi ukončilo.

