Ministerstvo navrhne nošení ochrany úst u dětí starších 12 let při výuce v nejhůře postižených krajích

Ministerstvo zdravotnictví navrhne, aby v krajích, kde je epidemie covidu-19 nejhorší, nosily děti starší 12 let roušku i při výuce ve třídě. Novinářům to ve středu řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Týkat by se to podle něj nyní mělo asi pěti krajů, neupřesnil kterých.

Praha 12:11 20. 10. 2021 (Aktualizováno: 12:32 20. 10. 2021)