V pondělí přibylo téměř 400 případů covidu, nejvíce od začátku června

Volby by v srpnu podle Medianu vyhrálo ANO. Šlachtova Přísaha by se do sněmovny nedostala

Druhá by byla koalice Spolu s 21 procenty hlasů a o půl procentního bodu méně by měli Piráti a STAN. Do dolní parlamentní komory by se s devíti procenty hlasů ještě dostalo SPD.