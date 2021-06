Očkovat se nově můžete hned po prodělání covidu, oznámilo ministerstvo. Zrušilo lhůtu 90 dnů

Ministerstvo zdravotnictví zrušilo od 25. června lhůtu 90 dní, kterou museli lidé po prodělání covidu čekat na rezervaci k očkování. Resort o tom informoval v tiskové zprávě. Cílem je dále urychlit proces vakcinace, roli při rozhodnutí sehrál i výskyt různých mutací koronaviru. Praha 12:53 24. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít K očkování se mohou od 25. června registrovat lidé hned po skončení izolace, rozhodlo ministerstvo zdravotnictví (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Zejména s ohledem na výskyt mutací jsme aktuální omezení u očkování osob, které covid-19 prodělaly, s odborným týmem na ministerstvu přehodnotili. Dostupné vakcíny jsou účinné i proti mutacím a my chceme, aby tito lidé byli ještě více chráněni,“ uvedl v tiskové zprávě ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Šéfka lékového ústavu: Po závažné reakci na první dávku AstraZenecy je možné očkovat jinou vakcínou Číst článek

Lidé se tak mohou hned po skončení izolace rezervovat na dostupné termíny přes PIN 2, pokud již předtím provedli registraci. Dosud museli na přístup do rezervačního systému čekat tři měsíce od posledního pozitivního PCR testu. Pro prokázání bezinfekčnosti i nadále platí hranice 180 po prodělání onemocnění.

Vyšetření protilátek

Resort také zdůrazňuje, že stále není jasné, jak rychle přirozené protilátky ubývají a jak dlouho jsou tak lidé po prodělání onemocnění chráněni.

„Lidé by neměli spoléhat pouze na protilátky, které získali proděláním onemocnění, a měli by se nechat očkovat. Vakcíny proti covidu-19 jsou velmi efektivní, neboť zajišťují téměř stoprocentní ochranu, a to minimálně v řádu měsíců. Je to vidět z velmi nízkého čísla nakažených po vakcinaci,“ vysvětlila hlavní hygienička Pavla Svrčinová.

Ochrana na základě protilátek z prodělané nemoci podle ní velmi závisí na závažnosti průběhu nemoci, zdravotním stavu nebo imunitním systému. „Jediný odborný důvod pro vyšetření protilátek je darování rekonvalescentní plasmy a diagnostická rozvaha u člověka s nálezem odpovídající covid-19, například na rentgenu, bez předchozího pozitivního testu na covid-19,“ dodává ministerstvo.