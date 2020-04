Ministerstvo zdravotnictví prodloužilo uzavření obchodů, restaurací i omezení pohybu

Ministerstvo zdravotnictví prodloužilo opatření proti šíření nového typu koronaviru, jimiž jsou uzavřeny obchody a restaurace a je omezen volný pohyb lidí, do konce nouzového stavu. Vláda v pondělí rozhodnutí úřadu vzala na vědomí, vyplývá z výsledků jednání kabinetu na webu. Původně všechna zmíněná opatření platila do soboty 11. dubna 6.00. Praha 23:32 6. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Informační letáky z dílny ministerstva zdravotnictví | Foto: Lukáš Řezník | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kabinet na základě doporučení Ústředního krizového štábu žádá Sněmovnu o souhlas s prodloužením nouzového stavu o dalších 30 dnů do pondělí 11. května. Poslanci o tom budou diskutovat v úterý. Nouzový stav by jinak skončil o Velikonocích v sobotu 11. dubna. Z vyjádření stranických lídrů vyplývá, že dolní komora návrh kabinetu neschválí. Mohla by dát přednost čtvrtku 30. dubna. O tomto datu mluví komunisté a přiklání se k němu i premiér Andrej Babiš (ANO).

Zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách má řadu výjimek. Od 14. března, kdy bylo opatření přijato, se netýká například prodejen potravin, čerpacích stanic, drogerií, lékáren nebo zverimexů. Postupně k nim byly doplněny například autoservisy, zahrádkářství, květinářství, galanterie, zámečnictví, myčky automobilů nebo prodejny domácích potřeb, které nabízejí ochranné prostředky dýchacích cest.

Od úterý budou nově moci být v provozu sběrny surovin a venkovní sportoviště pro individuální sport, od čtvrtka hobbymarkety, stavebniny, železářství nebo prodejny jízdních kol. Souvisí s tím ale zpřísněná hygienická opatření.

Zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb se netýká například výdeje jídla okénkem nebo prodeje s sebou bez vstupu do provozovny, restaurace také mohou jídlo rozvážet. Omezení neplatí pro provozovny, jež neslouží pro veřejnost, například zaměstnanecké stravování. Platí naopak i pro hospody, pivnice, bary, vinárny, kavárny či cukrárny. Společně s nimi byly uzavřeny i herny a kasina.

Opatření omezující volný pohyb se nevztahuje například na cesty do zaměstnání, na nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými, cesty k obstarávání základních životních potřeb, do zdravotnických zařízení, dobrovolnickou či sousedskou výpomoc, na pobyty v přírodě nebo parcích a pro účast na pohřbech.

Lidé mají podle nařízení omezit kontakty s dalšími osobami na nezbytně nutnou míru a pobývat na veřejně dostupných místech maximálně ve dvou. Výjimka platí pro členy domácnosti, výkon povolání či podnikatelské činnosti a účast na pohřbu. Lidé by také měli zachovávat při vzájemném kontaktu alespoň dvoumetrový odstup, pokud je to možné.