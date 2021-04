Nová opatření ministerstva míří k soudu. ‚Rozhodně nemáme za to, že je to nezákonné,‘ říká náměstek

Chaotická, nezákonná, absurdní. Takovými přízvisky častují někteří experti na ústavní právo nová opatření ministerstva zdravotnictví proti šíření koronaviru. Podle nich čerstvě zavedená pravidla nepodléhají pandemickému zákonu. Odborník na zdravotnickou legislativu Ondřej Dostál kvůli tomu plánuje nařízení napadnout u soudu. „Už jsem zaslal předžalobní výzvu,“ řekl pro iROZHLAS.cz. A není jediný. Resort má za to, že případné soudní spory ustojí. Doporučujeme Praha 5:00 14. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Chtěl jsem, aby se to opatření uvedlo do souladu s pandemickým zákonem. A nemám pocit, že se tak stalo,“ říká expert na zdravotnické právo Ondřej Dostál (ilustrační foto z ulic Prahy) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Ministerstvo dvěma osobami zjevně zacílilo na zákaz volného setkávání. Tím vznikla velká nejistota, co ještě jsou soukromé akce a co už je běžné setkávání. Otázka kompetence je ale jen jeden z několika problémů, které to opatření zatěžují,“ uvedl pro iROZHLAS.cz expert na zdravotnické právo Ondřej Dostál.

Jak se zrodil plán rozvolňování? 20 lidí venku nebyl omyl úředníka, ale návrh hlavní hygieničky Číst článek

Ministerstvo zdravotnictví setkávání lidí v rámci mimořádného opatření omezilo s pomocí pandemického zákona. Ten sice umožňuje zákaz veřejných i soukromých akcí, daný paragraf však podle Dostála nelze uplatnit i u běžného setkávání. „Ministerstvo tím vytvořilo mimořádně chaotickou situaci,“ myslí si.

Stávající opatření jsou tak podle Dostála vydána v rozporu s pandemickým zákonem. Na nesrovnalosti podobně jako někteří jiní experti upozorňoval už minulý týden. Ministerstvu kvůli tomu dokonce zaslal předžalobní výzvu. „Chtěl jsem, aby se to opatření uvedlo do souladu s pandemickým zákonem. A nemám pocit, že se tak stalo,“ pokračoval.

„Naopak došlo ještě ke zhoršení situace intervencemi nejrůznějších skupin,“ uvedl dále. Dostál se proto kvůli resortnímu nařízení plánuje podobně jako vloni obrátit na soud. „Udělám to,“ prohlásil.

Policie konat nebude

Dalším, kdo nesouhlasí s tím, jakým způsobem jsou nastavená pravidla proti šíření koronaviru, je advokát Zdeněk Koudelka. Ten navrhl Nejvyššímu správnímu soudu, aby zrušil sobotní opatření. Podle něj totiž narušuje právo na soukromí, rodinný život či projevování náboženské víry a resort neměl právo opatření vydat bez předchozího souhlasu kabinetu. To lze jen, hrozí-li nebezpečí z prodlení.

Resort se však do časové tísně dostal vlastní nečinností, a nemůže se proto nebezpečí z prodlení dovolávat, uvedl Koudelka v úterý pro ČTK.

V úterý večer také na oficíálním účtu na twitteru zareagovala policie, která napsala, že má v této otazce jasno a že nebude ani nemůže shlukování kontrolovat.

Policie ČR

@PolicieCZ 1/2 V otázce shlukování osob v počtu dvou na veřejnosti i v soukromí má @Policie ČR jasno. Mimořádné opatření MZdr váže omezení pouze k “hromadným akcím”. Pohyb osob “na ulici”, náhodná a neorganizovaná setkání nelze tímto opatřením pokrýt. 101 1093

Dostálova dřívější žaloba kvůli jarnímu omezení volného pohybu, maloobchodu a služeb uspěla. Tak velký zásah do životů lidí nebyl podle rozhodnutí soudu v kompetenci ministerstva. I proto posléze vznikl pandemický zákon, který měl pravomoci resortu posílit, jak upozornily minulý týden Hospodářské noviny.

Sporné opatření

Předžalobní výzvu ministerstvu zdravotnictví doručila kromě Dostála také Česká komora fitness. Resort má však za to, že případnou soudní při ustojí. Náměstek pro legislativu Radek Policar pro server iROZHLAS.cz uvedl, že přijatá opatření jsou v souladu s pandemickým zákonem.

Pandemický zákon Pandemický zákon umožňuje „zákaz nebo omezení konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, nebo stanovení podmínek jejich konání snižujících riziko přenosu onemocnění covid-19, včetně stanovení maximálního počtu fyzických osob, které se jich mohou účastnit“.

„Pandemický zákon výslovně umožňuje stanovit maximální počet fyzických osob účastnících se veřejných nebo soukromých akcí a neobsahuje žádný dolní limit, proto máme za to, že jej umožňuje určit i tak, že je tento limit dvě osoby,“ vysvětlil náměstek.

Policar zároveň připustil, že pandemický zákon je nový a s výkladem ze strany soudů se počítá. „Rozhodně ale nemáme a priori za to, že je nezákonné, a že by jej tedy zrušil. Je však třeba zdůraznit, že pandemický zákon je nový zákon a pohled soudů na aplikaci jeho jednotlivých ustanovení tak v současnosti nelze z ničeho poznat,“ doplnil.

Výtky vůči novým opatřením měl například také ústavní právník Jan Wintr. „Tohle závažné omezení svobody pohybu a práva na soukromí není možné. Pandemický zákon umožňuje pouze zákaz nebo omezení konání veřejných nebo soukromých akcí, při kterém dochází ke kumulaci lidí na jednom místě,“ prohlásil pro Radiožurnál.

Jan Kysela z Právnické fakulty Univerzity Karlovy zase aktuální nařízení vykládá tak, že náhodné setkávání je povoleno. „Aktuální mimořádné opatření nemíří k tomu, kdo se může potkat na ulici, ale k tomu, že organizovaná akce je limitována dvěma lidmi,“ vysvětlil.

Pokud se tak sejdou dva, tři nebo čtyři lidé třeba na ulici, je v pořádku, uvedl ústavní právník pro Radiožurnál příklad. „Každá aplikace práva ale předpokládá, že se s ní chcete nějak popasovat, ne se jí vyhnout,“ dodal.

Pasáž opatření ministerstva zdravotnictví, která omezuje setkávání lidí | Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Chatrný základ

Chatrný legislativní základ připustil původně také samotný ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO). „Nejspíš to dopadne v náš neprospěch, jak už jsme zvyklí. Jsme si toho vědomi, ale chtěli jsme to alespoň oddálit, uvažujeme jako lékaři, a ne jako právníci,“ uvedl k možné soudní při minulý týden.

Sport venku maximálně ve dvanácti a po dvojicích. Středoškoláci budou moct na konzultace Číst článek

Nakonec vláda ale v pondělí mimořádné opatření ministerstva, které zakazuje setkávání více než dvou lidí, potvrdila. Podle Arenbergera z konzultací s resortními právníky vyplynulo, že je opatření v pořádku.

„Omezení shromažďování jsme také konzultovali s řadou právníků. (...) Různí právníci jednají na různých úrovních od naprosto jednoznačného přijímání přes určité pochybnosti. Kromě jednoho právníka jsem se nesetkal s jednoznačným odmítnutím všeho,“ uvedl.

Původně se po konci nouzového stavu počítalo ohledně shromažďování s rozvolněním. Podle vládního návrhu, který představil ještě exministr Jan Blatný (za ANO), se mohlo sejít 10 lidí uvnitř a 20 venku. Arenberger to však po kritice externí skupiny zrušil.

Nešlo přitom o omyl úředníka, jak se někteří odborníci domnívali, ale o návrh hlavní hygieničky Pavly Svrčinové. Server iROZHLAS.cz pozadí kritizovaného plánu rozvolnění popsal ZDE.