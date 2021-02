Očkovat proti covidu je připraveno přes 3000 praktiků. Prioritně chtějí oslovit neregistrované pacienty

Přes 3000 ordinací praktických lékařů v Česku je podle jejich sdružení připravené hned začít očkovat proti covidu. Radiožurnálu to řekl předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Organizace zájem zjišťovala od minulého týdne a v pondělí seznam ordinací poslala ministerstvu zdravotnictví. Zatím se přihlásily asi dvě třetiny všech ordinací praktiků v Česku a další se můžou ještě přidat. Kdy vakcíny dostanou, zatím není jisté. Praha 8:29 16. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít K očkování se aktuálně mohou kromě seniorů nad 80 let přihlásit také zdravotníci. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Praktici by mohli očkovat například seniory, kteří se dosud nezaregistrovali do centrálního registračního systému, ale mají o očkování zájem. Alespoň taková je podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky dohoda s kraji a Radou vlády pro zdravotní rizika. Šonka předpokládá, že by očkování u praktiků mohlo začít už v březnu.

„Očkovat chceme prioritně své pacienty nad 80 let, kteří se ještě nezaregistrovali do centrálního systému. Počítáme i s tím, že budeme očkovat pacienty v kategorii nad 70 let,“ uvedl pro Radiožurnál.

Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) jde ale jen o jednu z možností, o kterých se v současnosti diskutuje. „Je to realizovatelné v dalších měsících, kdy bude v Česku dostatek nebo nadbytek vakcín, což nebude dříve než v dubnu. Spolupráce praktických lékařů, kterou považuji za podstatnou, bude zatím probíhat přes centrální rezervační systém,“ řekl.

Podle resortu se na očkování proti covidu-19 zaregistrovali přes online formulář necelá polovina seniorů nad 80 let, tedy více než 210 000 lidí. Praktičtí lékaři i některé neziskové organizace se ale shodují na tom, že nejde o všechny seniory, kteří mají o očkování zájem.

To dokládají i čísla z domovů pro seniory, ve kterých se očkuje mimo centrální registraci. Například ve Zlínském a Ústeckém kraji se chce nechat očkovat skoro 80 procent klientů těchto zařízení.

Oslovení zájemců

Podle socioložky Olgy Starostové z Institutu důstojného stárnutí neziskové organizace Diakonie se zatím k vakcinaci nepřihlásily hlavně ženy, kterých je v té věkové kategorii nad 80 let víc než mužů. A to ženy, které žijí osamoceně ve větších městech.

„V bytech nefunguje komunita a pospolitost. Senioři tak žijí osaměle i v domácnosti a ne vždy mají blízkou osobu, která jim vypomůže nebo je motivuje se očkovat. Když jim zavolá sestra praktického lékaře a dá jim termín, může to pro ně být pozitivní,“ míní Starostová.

Podle Šonky by praktici měli mít v budoucnu možnost zjistit, jestli jsou jejich pacienti proti covidu už naočkovaní anebo na očkování čekají. Ty zbylé by pak mohli sami oslovit. „U poměrně úzké skupina 30 až 40 lidí na ordinaci, u nichž bychom věděli, že ještě kroky nepodnikli, by byla naše role je oslovit, zeptat se, jestli mají zájem a případně je u nás naočkovat,“ odhaduje Šonka.

K očkování se aktuálně mohou kromě seniorů nad 80 let přihlásit také zdravotníci. Zaregistrovat se můžou online na adrese registrace.mzcr.cz nebo přes celostátní telefonní infolinku 1221, případně speciální linky krajů a obcí. Od 1. března by se registrační systém měl otevřít i pro seniory nad 70 let.