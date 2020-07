Místo náměstka po Prymulovi příliš netáhne. O post na ministerstvu se přihlásil jediný zájemce

O uvolněný post po Romanu Prymulovi není příliš zájem. Na místo náměstka ministra zdravotnictví pro zdravotní péči se dosud přihlásil jediný uchazeč, uvedla pro iROZHLAS.cz mluvčí resortu Gabriela Štěpanyová. Termín pro podání přihlášek vypršel ve středu, některé však mohou dorazit se zpožděním poštou. Ministerstvo hledá náhradu za Prymulu, který odešel na Úřad vlády, od začátku června. Původní zpráva Praha 11:15 2. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Prymula | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Do konce termínu pro podávání přihlášek evidujeme jednu obálku,“ uvedla pro iROZHLAS.cz mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová. Lhůta pro zaslání žádostí „o jmenování na služební místo představeného“ včetně životopisu, motivačního dopisu a eseje na téma „motivace žadatele k výkonu služby na služebním místě náměstka pro zdravotní péči“ vypršela 1. července, tedy ve středu.

Nemusí jít však o konečný počet, podle Štěpanyové mohou některé obálky dorazit se zpožděním poštou. „Nemusí se ještě jednat o zcela finální počet z důvodu možného zpoždění podání prostřednictvím poštovních služeb,“ doplnila.

Kdo přesně se do soutěže o uvolněný post přihlásil, resort neupřesnil. Původně se mluvilo o tom, že by Prymulu mohl nahradit epidemiolog Rastislav Maďar, který se během koronavirové krize dostal do nejúžšího týmu kolem šéfa resortu Adama Vojtěcha (za ANO).

Maďar ale už dříve řekl, že o funkci náměstka nestojí. A to redakci zopakoval i nyní. „Do výběrového řízení jsem se nepřihlásil. Nestudoval jsem medicínu, abych seděl v kanceláři na ministerstvu,“ napsal v SMS zprávě epidemiolog.

„Moje práce je velmi pestrá a rozdělená mezi pacienty, výuku, výzkum, přednášení, manažerské vedení a stihám i humanitárni aktivity, což mě baví a nabijí energií,“ pokračoval Maďar. Vedení resortu však bude podle svých slov nadále k dispozici, pokud o něj bude zájem.

Hodnocení adeptů

Resort nyní došlou přihlášku posoudí, a pokud uchazeč splní zadané podmínky, pozve ho k ústnímu pohovoru. Termín pro konec konkurzu resort stanovil na konec července. Ministr Vojtěch se ale už dříve nechal slyšet, že náměstkovský post potřebuje obsadit co nejdříve, výběrové řízení proto nebude protahovat.

Může se ale stát, že si resort nového náměstka nyní nevybere, v takovém případě vypíše soutěž znovu.

Žadatel o post náměstka pro zdravotní péči musí mít podle informací na webu ministerstva lékařské vzdělání či znalost alespoň jednoho cizího jazyka, musí také disponovat bezpečností prověrkou na stupeň „důvěrné“. Resort také požaduje, aby adept doložil, že nebyl za minulého režimu příslušníkem Státní bezpečnosti.

Resort nového náměstka poptává od 1. června, kdy post opustil epidemiolog Roman Prymula. Chyběla mu potřebná bezpečnostní prověrka, k odchodu ho však zřejmě vedly i dlouhodobé neshody s ministrem na vedení resortu. Nakonec se stal vládním zmocněncem při Úřadu vlády.