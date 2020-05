Vojtěch dál obchoduje s kritizovanou firmou. Ministerstvo problém nevidí, majitel mluví o štvanici

Odborník ji označil za připravenou schránku. Ministerstvo zdravotnictví kvůli objednávkám kritizovala média i opozice. Resort Adama Vojtěcha (za ANO) přesto přiklepl v polovině dubna společnosti LA Factory další stomilionovou objednávku na respirátory FFP3. Přes všechnu kritiku a zrušení jedné objednávky se totiž firma prý ukázala jako spolehlivý partner. Obchody s resortem si pochvaluje i jednatel společnosti a kritiku označuje za „štvanici“. Praha 6:00 1. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Resort Adama Vojtěcha (za ANO) přiklepl v polovině dubna společnosti LA Factory další stomilionovou objednávku na respirátory FFP3. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„V čem je problém? Firma je řádně registrovaná v České republice, má transparentního vlastníka a nyní probíhají jejím prostřednictvím pouze a jen čínské nákupy ochranných pomůcek. Co je na tom zakázaného či neetického?“ napsal redakci jednatel a majitel společnosti Radek Švec z Lanškrouna.

LA Factory se do popředí zájmu dostala před třemi týdny, kdy média upozornila na to, že ministerstvo zdravotnictví od společnosti nakoupilo čínské respirátory za dvakrát vyšší cenu, než v Číně za respirátory stejné kvality platilo ministerstvo vnitra. To nakupovalo bez prostředníka.

Výdaje ministerstva zdravotnictví a dalších resortů v době koronavirové epidemie server iROZHLAS.cz dlouhodobě sleduje a podrobně je zmapoval. Z porovnání vyšlo například i to, že Vojtěchův resort nakupoval v některých případech až šestkrát dražší pomůcky než vnitro. Právě tyto dvě instituce nakupují od propuknutí epidemie pomůcky v největších počtech. LA Factory zaplatilo za celou dobu koronavirové krize ministerstvo zdravotnictví více než miliardu korun.

Kromě vysoké ceny za respirátory se na ministerstvo snesla kritika i kvůli historii společnosti LA Factory. Děkan Vysoké školy ekonomické Ladislav Mejzlík pro Seznam Zprávy uvedl, že působí jako „připravená schránka“. A to kvůli tomu, že podle veřejně dostupných dokumentů dosud neměla žádné náklady nebo výnosy a nikoho nezaměstnávala.

Jinými slovy společnost LA Factory do letošního března ležela ladem a existovala jen na papíře. Resort kvůli obchodům s firmou z Lanškrouna kritizovala také politická opozice. Vysvětlení po ministru Vojtěchovi požadoval třeba předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Švec na tom, že firma vyrazila obchodovat bez dřívějších obchodní činnosti, ale nic špatného nevidí. Použití takové firmy je podle něj „naprosto běžnou praxí u realizace nových projektů, protože taková společnost není zatížena žádnými závazky ani riziky“.

„Nečekal jsem za to veřejnou chválu, ale nečekal jsem ani mediální štvanici sebe, svých firem a ministerstva zdravotnictví,“ dodal Švec obchodům s ministerstvem. Jednatel LA Factory s redakcí komunikoval písemně. Osobně se bavit nechtěl. Na dotaz, kde přesně vzal peníze na nákup zdravotnických pomůcek za stovky milionů korun, neodpověděl.

‚Spolehlivý partner‘

Navzdory pochybnostem panujícím okolo LA Factory ale ministerstvo zdravotnictví podepsalo s firmou 20. dubna další smlouvu na dodávku milionu respirátorů třídy FFP3 za 123 milionů korun.

Server iROZHLAS.cz se proto obrátil na ministerstvo zdravotnictví, aby přiklepnutí další stamilionové zakázky firmě vysvětlilo. Podle mluvčí resortu Gabriely Štěpanyové se společnost zkrátka přes všechnu kritiku ukázala jako spolehlivý partner.

„Společnost opakovaně dodala zboží dle stanovených požadavků ministerstva. Předložila certifikáty, dodala zboží odpovídající kvality a dodržela termíny,“ uvedla mluvčí.

Dalším důležitým faktorem bylo podle ministerstva i to, že Švec zlevnil. „Společnost snížila cenu na 4,96 dolaru za respirátor včetně dopravy,“ uvedla Štěpanyová. V přepočtu to dělá přibližně 123 korun za respirátor FFP3, v březnu přitom resort od LA Factory nakupoval za více peněz i respirátory nižší třídy.

Přestože si Vojtěchův resort spolupráci s LA Factory chválí, jednu objednávku ministerstvo stornovalo. „Testy respirátorů neprokázaly deklarovanou kvalitu,“ vysvětlila Štěpanyová.

Stejně zrušení jedné z objednávek prezentoval i Švec. „Neprošla požadovanými testy, ministerstvo ji tudíž nepřijalo, nezaplatilo, a my nyní uplatňujeme u výrobce reklamaci. Považuji to za standardní součást obchodního procesu,“ napsal v rozsáhlé písemné odpovědi.

Švec zároveň odmítl, že by právě nezdařený obchod stál za snížením ceny. „Ministerstvo si vyjednalo lepší podmínky. Právě proto došlo ke změně ceny, popisovaná reklamace na to neměla žádný vliv.“

Podle mluvčí Štěpanyové ani Švece stornovaná objednávka vzájemné vztahy nezkomplikovala. Server iROZHLAS.cz s dotazem, zda i přes nutnost stornovat jednu z objednávek považovalo společnost LA Factory ministerstvo zdravotnictví za spolehlivého obchodního partnera, oslovil i ministra Adama Vojtěcha. Ten ale na SMS zprávu nereagoval.

‚Ostatní to nezvládli‘

Radek Švec se podnikatelsky angažuje i v dalších subjektech. V minulosti stál společně s bratrem v čele společnosti Wendell Electronics, kterou minulý rok prodali dánské firmě. Figuroval také ve společnosti Enern, která před několika lety stála u startu dovážkové služby Rohlik.cz a její dceřiná společnost si stále drží menšinový podíl.

Švec si po prodeji rodinné společnosti založil investiční fond SBS FUNDS SICAV. Ten – na rozdíl od lanškrounské LA Factory – sídlí v Praze na Malé Straně. Redakce se Švece pokoušela v sídle jeho fondu zastihnout, ale neúspěšně. Do kanceláře chodí podle vrátného zřídkakdy.

Švec své obchodování s ministerstvem zdravotnictví hájí také tím, že má „bohaté zkušenosti“ s obchodem v Číně, odkud dováží zboží už přes patnáct let. Právě kvůli tamním kontaktům si ho ministerstvo vybralo. Bez prostředníka by totiž v Číně podle Štěpanyové nakoupit nezvládlo.

Ministerstvo se zároveň podle Štepanyové nejprve obrátilo na zavedené distributory zdravotnických pomůcek, nikdo však nebyl schopen garantovat dodání materiálu v potřebném objemu. Švec a jeho LA Factory toho naopak schopni byli.

Štěpanyová také zdůraznila, že resort si společnost před potvrzením objednávek prověřil, a sice z hlediska nedoplatků na DPH, dále v insolvenčním a obchodním rejstříku. „Ani zákon o zadávání veřejných zakázek by firmu nevyloučil z výběrového řízení, pokud by splnila stanovené požadavky, jen z důvodu toho, že je na trhu krátce,“ dodala k nařčení, že je firma zmíněnou „připravenou schránkou“.

Resort zároveň potvrdil dřívější Švecova slova o tom, jak se k zakázkám na respirátory dostal. S nabídkou jednoduše přišel na krizový štáb.

„Ve většině případů se dodavatelé na ministerstvo obraceli sami a posílali nabídky e-mailem. Situace v případě LA Factory, kdy její majitel dorazil přímo na ministerstvo, byla výjimečná, současně však vystihuje bezprecedentní charakter dané doby, kdy se z roušek a respirátorů staly celosvětově nedostatkové komodity. Majitel LA Factory následně nákupnímu týmu zaslal nabídku, kterou ministerstvo stejně jako desítky dalších posoudilo,“ uvedla Štěpanyová.

Belize nebo 18 exekucí

Objednávky od LA Factory nejsou jediné, kvůli kterým panovaly pochybnosti. Ministerstvo zdravotnictví si respirátory za 310 milionů korun objednalo například od firmy Recea Prague. Proti jejímu jednateli se přitom vede hned 18 exekučních řízení a trvalé bydliště má navíc hlášeno na úřadě městské části Praha 5.

Server iROZHLAS.cz navíc zjistil, že zmíněný jednatel Jan Kunc byl dříve asistentem kontroverzního starosty Prahy 5 Milana Jančíka a respirátory skladoval ve stodole v jižních Čechách.

Za obdobnou částku pak ministerstvu respirátory dodala firma De Sol Investment, jejíž skrytý vlastník sídlí ve středoamerickém daňovém ráji Belize a předchozí jednatel měl adresu na městském úřadě v Praze.

Dnes firmu oficiálně řídí třiapadesátiletý Štefan Püspöki, bývalý svářeč s jedenácti exekucemi. Radiožurnál ho vypátral v Želenicích u severočeského Mostu. „Když máte 10 procent zisku, tak jste spokojen. Kdyby to bylo míň, tak by do toho člověk už nešel,“ řekl při vysvětlování, jak se společnost k obchodu dostala.