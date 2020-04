Za jakých podmínek se otevřou zahrádky restaurací? Ministerstvo zdravotnictví zatím zvažuje možnosti

Vláda ve čtvrtek rozhodla o rychlejším rozvolňování opatření. Dříve se tak Češi dostanou například i na zahrádky restaurací. Zatím ale není jasné, za jakých podmínek se na nich budou moct lidé najíst a to i vzhledem k tomu, že v Česku platí povinnost nosit na veřejnosti roušky. Podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Renaty Povolné o detailech nařízení ještě budou jednat epidemiologové. Praha 20:01 25. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Za jakých podmínek budeme moct jíst na zahrádkách restaurací? (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Nedojde-li ke změnám, je možné od 11. května otevřít restaurace, hospody, bufety, kavárny, vinotéky, pivotéky s prodejem přes výdejní okénko (jak je tomu doposud) a v rámci venkovních (letních) zahrádek. Zda bude provoz pouze přes okénko, nebo i s obsluhou, není zatím jasné,“ odpověděla na doraz redakce mluvčí ministerstva zdravotnictví Renata Povolná.

Roušky budou na veřejnosti povinné nejméně do konce června. Vláda proto neurychlí otevírání škol Číst článek

O detailech opatření budou ještě rozhodovat epidemiologové, kteří sledují situaci v Česku. „Ani na zahrádkách, stejně jako ve vnitřních prostorách restaurací, se nepoužívají při konzumaci jídla roušky, což představuje riziko pro návštěvníky i personál, i tyto aspekty se při uvolňování opatření zvažují,“ dodala.

Roušky přitom podle posledního vyjádření náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly budou Češi nosit nejméně do června.

Vojtěch: Při jídle se sundají

O rozvolňování opatření, které se týká restaurací, v rozhovoru pro server Novinky.cz v sobotu mluvil i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Vysvětlil, že režim nebude stejný jako dřív, v podnicích bude například omezený počet hostů.

„Pokud jde o roušky, je logické, že nebudou moci být na tváři lidí po celou dobu, to by nedávalo smysl. Ale je možné, že zavedeme, že po dobu, kdy člověk konzumuje jídlo nebo pití, tak ji může sundat, ale pak by si ji měl nasadit. Bude ji mít stále na krku a bude si ji nasazovat, pokud bude v přímém kontaktu s druhou osobou,“ popsal možnosti.

Jak vypadá nový harmonogram?

Vláda upravila harmonogram opatření ve čtvrtek. Původní plán se urychlil o čtrnáct dní. Nejdříve, 27. dubna, se otevřou například autoškoly, knihovny nebo bohoslužby do 15 osob za definovaných podmínek.

Uvolňování opatření přehledně: příští týden otevřou autoškoly či knihovny, restaurace v průběhu května Číst článek

11. května přijdou na řadu právě restaurace ale také kadeřnictví, holičství, masážních nebo kosmetických salonů, solárií či manikúr a pedikúr.

Poslední vlna uvolňování vládních nařízení je naplánovaná na 25. května. Ta počítá s otevřením vnitřních prostor restaurací, hospod nebo kaváren. Otevřít se budou moci i vnitřní pavilony v zoologických nebo botanických zahradách. Plného otevření se dočkají i divadla, zámky a hrady.

Někteří epidemiologové si ale novým rozhodnutím vlády nejsou jistí. „Chtít otevřít obchodní centra o měsíc dříve, než byl původní plán, i když za přesně definovaných podmínek, a dříve než otevření škol, je něco, s čím nemohu vnitřně souhlasit,“ napsal Radiožurnálu koordinátor epidemiologického týmu ministerstva zdravotnictví Rastislav Maďar.