Ministerstvo zdravotnictví ruší home office pro své zaměstnance. Ostatním práci z domu doporučuje

„Vyzýváme všechny zaměstnavatelské svazy, aby zaměstnanci home office využívali." Tak zní slova Andreje Babiše a poslední oficiální vyjádření vlády k práci z domova ze začátku března. Zatímco tyto instrukce pro Čechy stále platí, pracovníci ministerstva zdravotnictví se právě přesouvají zpět do zaměstnání, zjistil server iROZHLAS.cz. „Plošný home office byl zaměstnancům ukončen ke 4. květnu 2021," oznámila redakci mluvčí ministerstva. Praha 6:46 4. května 2021

„Vláda vyzvala všechny zaměstnavatele, u kterých to charakter práce a provozní podmínky umožňují, aby se se svými zaměstnanci dohodli na práci z domova,“ stojí na oficiálním covidovém portálu vlády. Tato výzva z 9. března se ovšem nevztahuje na zaměstnance ministerstva zdravotnictví, ti se od úterý vrací do práce. Redakci to potvrdila mluvčí resortu Jana Schillerová.

„Plošný home office byl zaměstnancům ukončen k 4. květnu 2021 (mimo jiné s ohledem na termín testování zaměstnanců MZ)., kdy se většina zaměstnanců vrací k výkonu služby/práce do úřadu,“ napsala redakci v SMS.

Zaměstnanci ministerstva přecházejí do běžného pracovního režimu, mají proto nárok na dva dny práce z domova v měsíci. Kromě toho je home office dál poskytován těm zaměstnancům ministerstva, kteří pečují o členy domácnosti.

„Jde například o případy péče o děti do věku 12 let, kterých se týká rotační výuka, péče o děti, které ještě stále nemohou navštěvovat mateřskou školu, péče o osobu, která vyžaduje péči podle zvláštních právních předpisů,“ doplnila mluvčí. Na další dotazy redakce nereagovala.

Ještě v březnu vláda na návrh ČSSD zvažovala povinný home office, z toho nakonec sešlo. „Zabývali jsme se možností to nějak nařídit, ale já myslím, že to ani není potřebné. Že všichni zaměstnavatelé chápou, že je to důležité z hlediska mobility,“ uvedl tehdy premiér na tiskové konferenci.

Pandemie covidu v posledních týdnech slábne, v neděli bylo v Česku podle dat ministerstva odhaleno 504 nových případů. Jde o nejnižší denní přírůstek od loňského 6. září. V pondělí také otevřela část služeb, od 10. května by měl kromě maloobchodu stát otevřít i další služby jako opravny obuvi, autobazary, fotografické služby, lanovky či střelnice.