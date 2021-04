Jak se zrodil plán rozvolňování? 20 lidí venku nebyl omyl úředníka, ale návrh hlavní hygieničky

S výměnami ministrů ČSSD nesouhlasím, ani mi to nejde dohromady s výsledky sjezdu, říká Valachová

„Náš sjezd řekl, že je blízko do voleb, neměňme lídry, poškodilo by nás to, pojďme pokračovat tak, jako doposud,“ podivuje se nad odvoláním Petříčka Kateřina Valachová.