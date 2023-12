Ministr Válek do poloviny ledna odhalí změny ve zdravotnictví. Chystá se i elektronizace

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) slíbil, že do poloviny ledna 2024 předloží strategický dokument, v němž popíše chystané změny ve zdravotnictví. Hodlá jich dosáhnout změnami zákona o veřejném zdravotním pojištění, o zdravotních službách, o elektronizaci zdravotnictví a zákona o ochraně veřejného zdraví. První z nich začne platit 1. ledna 2025, řekl v neděli ministr v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Praha 15:59 17. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Změnou jednoho zákona absolutně nic nedosáhnete. Já měním všechny ty zákony naráz, musí být provázané,“ řekl ministr Válek (TOP 09) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jako první krok elektronizace pro pacienty chce Válek představit do konce února mobilní aplikaci EZ karta, která naváže na „covidovou“ aplikaci Tečka. Nejdřív v ní budou data o očkování.

Chystané změny jsou podle Válka dokončením reformy zdravotnictví, která začala po sametové revoluci a nebyla nikdy plně dokončená. Měla vést od socialistického financování zdravotnictví k systému řízenému pojišťovnami.

Koupili jsme si ke starému počítači nový monitor, srovnává řešení krize ve zdravotnictví šéf VFN Feltl Číst článek

„Změnou jednoho zákona absolutně nic nedosáhnete. Já měním všechny ty zákony naráz, musí být provázané. Proto mi to trvalo daleko déle než dva roky, protože jsme na tom pracovali už v opozici,“ řekl s tím, že změny musí být provázané i s úhradovou vyhláškou.

Touto vyhláškou ministerstvo zdravotnictví každý rok promítá do rozdělení peněz z veřejného zdravotního pojištění, v němž bude příští rok k dispozici pět set miliard korun, své priority. Změny čekají podle Válka i personální vyhlášku, která stanoví potřebné počty personálu, například lékařů pro každé oddělení.

„Musíte ten balík změnit celý a musíte ho změnit v průběhu jednoho roku,“ dodal.

Podle poslankyně Karly Maříkové (SPD) by takový dokument uvítala opozice, podle mluvčí Sekce mladých lékařů České lékařské fakulty (ČLK) Moniky Hilšerové i lékaři.

„Je jasné, že takový systém financování, který nyní je, už není udržitelný a je s ním potřeba něco dělat,“ uvedla poslankyně Maříková. Odmítá ale rušení nemocnic nebo jejich změnu na léčebny dlouhodobě nemocných, naopak posílit by se podle ní měla oddělení, která jsou hodně vytížená, naopak méně může být těch s nižší obsazeností lůžek, která jsou ztrátová.

„Spíš by se mělo podívat na efektivitu využívání, že některá oddělení jsou více potřeba než jiná,“ dodala.

Motivace i přeshraniční péče

Změny zákonů jsou podle Válka prakticky hotové. „Jeden už je ve vnitřním připomínkovém řízení, další do něj bude odcházet po Novém roce a další taky. Chtěl bych, abychom je plus minus v prvním čtvrtletí příštího roku dostali na vládu a v prvním pololetí příštího roku do Poslanecké sněmovny,“ dodal.

Platit by měly začít postupně. V příštím roce chce ministerstvo začít zveřejňovat srovnání kvality péče v jednotlivých krajích.

Dohoda lékařů a vlády je podle většiny Čechů dobrá, ukázal průzkum. Kdo spor vyhrál, jim ale jasné není Číst článek

Na síti X po skončení pořadu Válek doplnil, že vzniknout by měly i osobní účty pojištěnce. „Chceme motivovat a ocenit ty, kteří se o své zdraví starají,“ uvedl ministr. Dříve zmiňoval možnosti bonusů například za účast na preventivních nebo screeningových prohlídkách.

Ve změně zákona o zdravotním pojištění podle Válka ministerstvo definuje priority, například podporu následné péče, sociálních služeb a paliativní péče, což vyžaduje stárnutí populace.

„A je tam přenesení odpovědnosti v některých činnostech z krajů (...) na pojišťovny včetně jejich vymáhání. Například aby lékaře na pohotovost musela zajistit pojišťovna a ta tomu lékaři také za to platila,“ dodal. Kraje si stěžují, že v současném systému mají problém sehnat lékaře, kteří by sloužili na pohotovostech. Do budoucna tak zřejmě budou jen u nemocnic, což ale odmítají zase jejich lékaři. Chtějí větší zapojení praktiků.

Změna zákona o zdravotních službách podle Válka donutí pojišťovny, aby se skutečně začaly podílet na budování sítě. Síť 156 nemocnic akutní péče podle něj není špatná, nevhodná je ale struktura oddělení, z nichž některá jsou ztrátová nebo málo obsazená.

„Pojišťovna má zajistit pro své pojištěnce péči, proto to pojištění platíme. (...) Já pouze do zákona dám, ať to začnou dělat,“ uvedl Válek. Pojišťovny podle něj mohou pomocí smluv řídit i dostatek lékařů některých specializací v regionech.

Na síti X připojil možnost čerpání přeshraniční péče, pro všechny kteří bydlí v pohraničí a nemají na české straně v dostupné vzdálenosti lékaře či zdravotnické zařízení.

Debata v dnešních @OtazkyVM byla košatá, ale cením, že i velmi konstruktivní! Co jsme řešili?

❗Debata o zdravotnictví nesmí skončit a neskončí jen u platů. Reformy, které jsme na @ZdravkoOnline připravili, předložím zkraje roku.

❗Půjde o čtyři zásadní zákony - o veřejném… pic.twitter.com/HHsXEscfxD — Vlastimil Válek (@vlvalek) December 17, 2023

Novelu zákona o ochraně veřejného zdraví ministerstvo novinářům představilo tento týden, návrh je ve veřejném připomínkovém řízení. Počítá zejména se změnou systému řízení hygienických stanic a vzniku centrální Hygienické služby ČR. Té by podléhaly i zdravotní ústavy a Státní zdravotní ústav.

V oblasti elektronizace je podle Válka zásadní nastavit standardy pro sdílení dat. Do budoucna se počítá i s elektronickými žádankami nebo sdílením zdravotnické dokumentace. Nepropojenost systému kritizovala i poslankyně Maříková.

„Stává se to, že jsou pacientovi u různých lékařů předepisovány stejné léky nebo opakovaná vyšetření,” uvedla. Dodala, že je možné tím i uspořit finanční prostředky. Podporuje také elektronizaci. „Musí to být ale dobrovolné, aby tady nevznikl odpor části společnosti,” dodala.

V zákoně je podle Válka velká část věnovaná telemedicíně, tedy nástrojům komunikace pacientů a lékařů na dálku. Vedle konzultací na dálku po telefonu nebo videohovoru to mohou být například domácí přístroje nebo mobilní aplikace sledující zdravotní stav, pokud jsou schváleny jako zdravotní prostředky.