Ministerstvo zdravotnictví zkrátilo interval k přeočkování. Můžou se k němu přihlásit statisíce lidí

Ministerstvo zdravotnictví zkrátilo interval k přeočkování proti koronaviru. Od pondělí tak stačí šest namísto osmi měsíců od základního očkování. Stát ke zkrácení přistoupil na doporučení České vakcinologické společnosti a Evropské lékové agentury. Praha 12:15 18. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stát bude většinu lidí, kteří mají na posilovací dávku nárok, kontaktovat předem textovými zprávami. Ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

O třetí podpůrnou dávku se může přihlásit přes 800 tisíc lidí, kteří před 6 a více měsíci dostali buď dvě vakcíny firem Pfizer a BIoNTech, Moderna nebo AstraZeneca, nebo ti, kterým lékaři aplikovali jednu dávku vakcíny firmy Johnson & Johnson. Do konce října se tato možnost bude týkat zhruba milionu lidí.

Pokud se budou chtít zájemci o třetí dávku očkování přihlásit, mají na výběr ze tří možností. První je, že mohou dojít do jednoho z asi 90 očkovacích míst bez registrace. Jejich seznam naleznete na webu ockoreport.uzis.cz.

Další možností je přihlásit se o vakcíny u svého praktického lékaře.

Poslední z možností je registrace na jednom z více než čtyř stovek očkovacích míst.

„Zajdu na registrace.mzcr.cz, jak to bylo doteď, nebo můžu jít na rozcestník od úzisu na crs.uzis.cz nebo na Česko očkuje. To jsou všechno stránky, které mě k registraci dovedou. Tam zadám své telefonní číslo, stisknu odeslat, přijde mi PIN, ověřím se a otevře se mi registrační formulář,“ vysvětluje pro Radiožurnál postup registrace vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla.

Formulář je identický s tím, který lidé využívali při prvotním očkování. Navíc podle čísla pojištěnce už systém sám doplní potřebné údaje, což by zájemci o posilovací dávku mělo celý proces zjednodušit.

„Potom už si zájemce jen vybere očkovací místo a vybírá si vakcínu, kterou chce dostat. Vybrané možnosti potom uloží a brzy nato by mu měl přijít PIN2, jelikož očkovacích míst je dost a nejsou pod přílišným náporem,“ popsal Dzurilla poslední fázi registrace.

K přeočkování posilovacími dávkami se používají mRNA vakcíny, tedy látky na bázi nukleových kyselin od firem Pfizer a BioNTech a Moderna. A to nehledě na to, jakou vakcínou lidé byli očkováni na začátku.

Stále platí, že stát bude většinu lidí, kteří mají na posilovací dávku nárok, kontaktovat předem textovými zprávami. Systém, který k tomu využívá, zvládá odeslat 30 SMS zpráv za sekundu. Ne na všechny lidi má ale spojení. To se týká například seniorů v různých sociálních službách.

Mimo to ale platí, že na posilovací dávku může jít každý, kdo na ni má po 6 měsících nárok, aniž by informační SMS zprávu od státu dostal. Kdo bude mít případně jakékoli dotazy nebo prosby k intervalům nebo registracím, může se obrátit na linku 1221.

Zdravotníci aplikují posilovací a dodatečné dávky systematicky od 20. září. Na ty se přihlásilo zatím přes 40 tisíc lidí. Na posilující dávku po osmi měsících přitom už mělo k neděli podle statistik ministerstva zdravotnictví nárok bezmála 200 tisíc lidí. Z drtivé většiny ti, kteří byli naočkování vakcínami firmy Pfizer.