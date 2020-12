Ministerstvo od října nespustilo slibovanou kampaň. Nyní ruší vypsaný tendr, vsadí na dobrovolníky

Češi se už brzy budou moci očkovat proti covidu, první vakcíny by do Česka měly dorazit 26. nebo 27. prosince. Ministerstvo zdravotnictví vypsalo v úterý tendr na kampaň k tématům spojeným s covidem včetně očkování, hned v pátek ho ale po kritice zrušilo. Krok odůvodnilo změnou strategie. 50 milionů na mediální podporu přitom vláda schválila už na konci října. Celková částka, za kterou se do mediálního prostoru téma nakonec dostane, bude nižší. Praha 13:35 19. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo zdravotnictví se stalo terčem kritiky už minulý týden, kdy zadalo novinový inzerát, který má očkování propagovat. | Foto: Filip Pertold | Zdroj: Twitter

Resort zdravotnictví na obsahu kampaně spolupracuje s Úřadem vlády, ten využije služeb společností sdružených pod Asociací public relations, Asociací komunikačních agentur a dalších. Ty pro vládu vytvoří kampaň zadarmo. „Oslovili Úřad vlády s tím, že dodají obsah kampaně v rámci dobrovolné pomoci,“ píše ministerstvo zdravotnictví na twitteru.

Na kampaň vyčlenilo 38 milionů korun, ty teď investuje do reklamních ploch. „Plánovaný rozpočet bude alokován na nákup mediálního prostoru pro tuto kampaň,“ plánuje ministerstvo.

Kampaň by měla nakonec začít v druhé polovině ledna 2021, tendr ministerstvo vypsalo v úterý. K jeho zrušení dochází po páteční výzvě, kterou ministerstvu podle serveru Mediaguru zaslala Asociace public relations (APRA). V té ministerstvo vyzývá, aby výběrové řízení zastavilo.

Zadání obsahovalo podle APRA nedostatky a chyby, například pouze třídenní lhůtu na vypracování nabídky. Podle asociace navíc v tendru chyběly konkrétní cíle kampaně.

„Pokud bude kampaň realizována podle aktuálního zadání, máme silnou obavu, že výsledkem bude nákup nekvalitní služby, což znamená nejen neefektivně vynaložené veřejné prostředky, ale v tomto případě i hazardování se zdravím občanů,“ uvedla Pavla Mudrochová, výkonná ředitelka APRA.

Rozhodli jsme se zakázku na kampaň ke covid-19 zrušit z důvodu změny celkové strategie. Na obsahu jsme začali spolupracovat se @strakovka, která naváže spolupráci se skupinou předních komunikačních agentur sdružených pod AKA, @APRA_Prague a dalšími. — Ministerstvo zdravotnictví (@ZdravkoOnline) December 18, 2020

Blatný: Video bude o Vánocích

Vláda na komunikační kampaň schválila rozpočet už na konci října, původně měla stát 50 milionů korun. Odcházející ministr zdravotnictví Roman Prymula už tehdy čelil kritice za nedostatečnou komunikaci i neexistující kampaň.

„Uvědomujeme si, že je nyní kampaň k opatřením a situaci nedostatečná. Proto je zájem to rozšířit více do médií,“ řekl před skoro dvěma měsíci Prymula na tiskové konferenci.

„Informační kampaň vlády v tomto případě přichází pět minut po dvanácté. A to ještě pevně věřím, že to bude opravdu osvětová kampaň, nikoliv (marný) pokus získat zpět důvěru veřejnosti v současnou vládu,“ uvedl na konci října pro server Marketing & Media Ondřej Obluk, šéf české pobočky komunikační skupiny Ogilvy.

„Měla by to být kampaň Zůstaňte doma, kampaň plošného testování Česko testuje, kampaň věnovaná e-Roušce, otázka rukou, roušek, rozestupů - takzvané tři R, boje s dezinformacemi, kampaň apelující na zodpovědnost mladé generace, kampaň týkající se komunikace krizových opatření, také kampaň týkající se hledání dobrovolníků do nemocnic, kampaň Darujte krev a plazmu, životospráva a cesty k posílení imunity," popsal plánovanou kampaň Prymula.

Stejná témata v tendru zůstala, jak plyne z úterního zadání. V dokumentech ale není zmíněno očkování, což odborníci považují za chybu.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) přitom v pátek novinářům řekl, že bude natočeno video a kampaň bude souviset i s vakcínou.

„Je snaha ve spolupráci s úřadem vlády připravit první video už kolem Vánoc tak, aby to bylo spojeno i s tou vakcinací, protože to považujeme za naprosto zásadní," uvedl Blatný. Kampaň podle něj není možné spustit dříve, než bude vakcína schválena Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) a Evropskou komisí.

Babiš: Katastrofální inzerát

Ministerstvo zdravotnictví se stalo terčem kritiky už minulý týden, kdy zadalo novinový inzerát, který má očkování propagovat. Podle mnohých byla ale reklama s injekční stříkačkou a dominujícím nápisem ‚Vakcína proti covid-19, spolehlivá cesta k běžnému životu. Toto není pravda‘ matoucí a kontraproduktivní.

@ZdravkoOnline Určitě jste to mysleli dobře. Proč je to tedy špatně? pic.twitter.com/VpUDceGdL9 — Denisa Hejlova (@DenisaHejlova) December 10, 2020

Inzerát kromě odborníků z komunikačních agentur a představitelů opozice kritizoval i premiér Andrej Babiš (ANO).

Úkolem ministerstva zdravotnictví je přesvědčit lidi, aby se nechali očkovat, a k tomu připravit odpovídající mediální kampaň, řekl novinářům. „Doufejme, že bude vypadat jinak než ten inzerát, který jsem viděl, byl úplně katastrofální,“ komentoval premiér.

Češi přitom nejsou očkování naklonění, podle průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas by se skoro polovina lidí proti covidu-19 očkovat nenechala. Vakcinaci v něm odmítlo 47 procent dotázaných.