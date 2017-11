Ministerstvo zemědělství pod palbou otázek? Strany kvůli hospodaření Agrofertu zvažují interpelace

Ministerstvo zemědělství možná bude muset zodpovídat otázky poslanců kvůli hospodaření firmy Agrofert. Sněmovní strany by se mohly na resort obrátit s interpelací kvůli tomu, že holding neoprávněně hospodaří na 1700 hektarech půdy. A navíc při tom používá dotace od Evropské unie. Agrofert do února patřil předsedovi ANO Andreji Babišovi, který je pověřen jednáním o sestavení vlády. Praha 17:15 28. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) | Foto: Filip Jandourek

„Pokud je to pravda, tak je to spíš podnět pro kontrolní orgány, které dotace přidělují a které kontrolují použití dotací," řekl předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. ODS jako opoziční strana by podle něj v záležitosti mohla podat interpelaci na ministra zemědělství.

Agrofert neoprávněně hospodaří na 1700 hektarech půdy. Nemají majitele, přesto na ně holding pobírá dotace Číst článek

O možnosti interpelace na ministra zemědělství ať už v končící vládě, nebo v té příští mluvila i místopředsedkyně poslaneckého klubu ČSSD Kateřina Valachová. Podle ní by se záležitostí mohl zabývat i zemědělský výbor sněmovny.

Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa se k této otázce bude muset vyjádřit nová vláda. „To je věcí interpelací na nového ministra zemědělství," uvedl.

TOP 09 bude chtít slyšet vysvětlení celé záležitosti. Místopředsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová ale řekla, že ji nepřekvapuje, pokud se Agrofert chová neeticky. Podle ní k tomu docházelo i k minulosti.

Na stopě pozemkům, kde načerno hospodaří Agrofert. 'Dělají to všichni,' brání se šéf jedné z firem holdingu Číst článek

„Moje reakce není žádná, já v Agrofertu už dva roky nepůsobím," uvedl předseda sněmovní frakce ANO Jaroslav Faltýnek. Dříve byl v představenstvu holdingu a ve sněmovně se věnuje zemědělské problematice. "Osobně si myslím, že je to blbost," doplnil.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš novinářům řekl, že o kauze zatím ví pouze z médií a jeho strana téma teprve analyzuje. Za humornou označil poznámku na sociálních sítích, že Agrofert je největším squatterem v České republice.

Pozemky, kde načerno hospodaří Agrofert

Holding Agrofert, který předseda hnutí ANO Andrej Babiš vložil do svěřenských fondů, podle důkazů nashromážděných Radiožurnálem neoprávněně hospodaří na více než 1700 hektarech půdy. To je pro představu více než 2300 fotbalových hřišť.

Kroupa: Neoprávněné hospodaření s půdou se netýká jen Agrofertu. Zemědělců ale ve vládě moc není Číst článek

Jde o pozemky, které nemají jasného majitele. Společnostem tedy nepatří a ani je nemají v nájmu. Přesto však na většinu půdy pobírají dotace od Evropské unie.

Problém se týká i doby, kdy byl Andrej Babiš nejen majitelem Agrofertu, ale také ministrem financí a místopředsedou vlády. Podle právníků oslovených Radiožurnálem jde o trestný čin.

Firma ale jakékoli pochybení odmítá. „V obdobné situaci jsou stovky zemědělských subjektů v České republice, avšak zase jen Agrofert je vykreslován v negativním světle. Jde o pozemky, u kterých dlouhodobě není znám vlastník. Hospodaření na takových pozemcích není nezákonné. Naopak takovým postupem je všeobecně ze strany zemědělců chráněn zemědělský půdní fond. Situaci již několik let aktivně řešíme," reagoval Agrofert.