Ministerstvo vrací úder: Pokud agrobaroni ovocnářské dotace nevrátí, odstřihne je od státních příspěvků

Pokud agrobaroni neoprávněně vyplacené dotace dobrovolně nevrátí, ministerstvo zemědělství jim může zablokovat přístup k dalším státním penězům. Alespoň takové je stanovisko resortu, které získal iROZHLAS.cz. Některé velké podniky totiž inkasovaly v rozporu s pravidly dotace na výsadbu nových stromků, peníze ale nyní odmítají vrátit. „Ať si ty stromy vytrhají a můžou pěstovat ovocné sady v Praze," reaguje na to příjemce dotací Jiří Milek. Doporučujeme Praha 5:00 7. srpna 2021

„Příjemce dotace ale může vrátit dotaci dobrovolně. I když se tato možnost může jevit jako málo pravděpodobná,“ reagoval mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý na dotazy iROZHLAS.cz poté, co Městský soud v Praze rozhodl, že už vyplacené dotace nemůže vymáhat zpět. Zmiňovaný verdikt se týkal firmy Úsovsko Agro, která spadá do koncernu exministra za ANO Jiřího Milka.

Tato varianta bude podle resortu aktuální, pokud Evropská komise potvrdí, že dotace určená na obnovu ovocných sadů byla udělena v rozporu s unijními pravidly. „V takovém případě nebude moci daný podnik čerpat žádné další dotace na výsadbu sadů či vybudování kapkové závlahy do té doby, než dotaci dobrovolně vrátí,“ vysvětlil mluvčí.

O ovocnářské dotace určené pro nejmenší farmáře, na které dosáhly i podniky s miliardovými obraty, se totiž začal zajímat také Brusel. A letos v lednu zahájil auditní šetření. Ministerstvo ho už dříve označilo za pouhou formalitu. „Výsledkem by mělo být rozhodnutí Komise, zda byly podpory vyplacené velkým podnikům pouze neoznámené, nebo protiprávní,“ pokračoval Bílý.

Brusel se podle resortu vedeného ministrem Miroslavem Tomanem (ČSSD) nyní kloní spíše k tomu, že šlo o „neoznámenou“ dotaci. To znamená, že neproběhla notifikace ze strany Evropské komise. Úsovsko Agro se totiž v žádosti o státní peníze netajilo tím, že spadá mezi velké podniky. Na to upozornil ve svém rozhodnutí také Městský soud v Praze.

Ministerstvo tak aktuálně čeká na výsledky evropského auditu. „S jistotou můžeme říci pouze to, že v současné době je podpora (pro Úsovsko Agro - pozn. red.) vedena u Evropské komise v režimu ‚neoznámená‘ a Komise zkoumá v rámci formálního šetření, zda tato podpora byla, nebo nebyla protiprávní,” popsal dále mluvčí Bílý.

Dotační vratka

Nicméně obě varianty počítají s tím, že by se chybně vyplacené dotace měly vrátit zpět státu, jak upozorňuje dotační expert Leo Steiner. „Určitě se jedná v obou případech o nedovolenou podporu v rozporu s unijními pravidly, tudíž by měla být vystavena finanční vratka,” uvedl pro iROZHLAS.cz bývalý náměstek Státního fondu životního prostředí.

Malé a střední podniky Podle definice Evropské komise z roku 2003 je malý a střední podnik (MSP) firma, která zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jejíž roční obrat nepřesahuje 50 milionů eur (asi 1,3 miliardy korun). V případě, že firma nastavené stropy překročí, dostává se do ochranné lhůty. Status MSP tak ztrácí až po dvou letech. To však neplatí v případě změny vlastnické struktury, kdy se firma spojí s větší skupinou. Pak status MSP ztrácí okamžitě ke dni transakce.

Podle Steinera je navíc „překvapující”, že resort celou věc nepředal k vyřízení finančním úřadům. Alespoň taková podle něj bývala běžná praxe. „Ministerstvo financí dokonce dávalo pokyny, aby se příjemcům dotací ani neposílaly výzvy k vrácení peněz, ale aby se hned vymáhaly. Tudíž se divím, že zvolilo tento postup,” doplnil.

Resort na to však reagoval tím, že nejdříve musí počkat na výsledky auditu Evropské komise. „Předání finanční správě k dalšímu řízení by přicházelo v úvahu v případě, pokud by Komise rozhodla, že vyplacená podpora byla protiprávní a podpora by nebyla příjemcem dotace vrácena dobrovolně,” doplnil mluvčí ministerstva Bílý.

Dceřiná společnost koncernu ovládaného exministrem Milkem Úsovsko Agro získala na státním dotacím na obnovu jabloňových sadů v roce 2017 necelých 5 milionů korun. Ministerstvo zemědělství ale posléze došlo k závěru, že podnik na peníze neměl nárok.

Důvod? Zemědělský kolos se sídlem v Klopině na Šumpersku, kam Úsovsko Agro spadá, měl tehdy obrat přes dvě miliardy korun. A dotace spojené s ovocnými sady byly určeny pro ty nejmenší tuzemské farmáře. Resort pochybení odhalil v rámci vnitřní prověrky a rozhodl proto o vratce.

Nevýhodný byznys

Úsovsko Agro se proto obrátilo na Městský soud v Praze. Ten letos v dubnu žalobu podniku zamítl jako nedůvodnou. Ministerstvo sice podle verdiktu rozhodlo správně o odnětí dotace, nemůže ji ale vymáhat zpět. Peníze tak firmě zatím zůstanou, pokud je tedy sama dobrovolně nevrátí. A k tomu se zatím Úsovsko Agro podle vyjádření Milka nechystá.

Podniku přitom nyní hrozí, že přijde o šanci dosáhnout na další dotace. „Ať si ty stromy vytrhají a můžou pěstovat ovocné sady v Praze. Podle statistik se každý rok zmenšují výměry na ovocné sady, protože dotace do ovocnářství jsou absolutně nedostatečné. Takže za pár let budete kupovat pouze polská jablka,” reagoval pro iROZHLAS.cz bývalý ministr, který od začátku jakékoli pochybení odmítá.

Stejný verdikt jako Úsovsko Agro si přitom koncem června vyslechl také podnik Pomona Těšetice, za kterým stojí miliardář Gabriel Večeřa. Resort totiž dotace na ovocné sady požaduje vrátit nejen od Úsovska, ale i dalších velkých firem, které peníze pro malé a střední zemědělce čerpaly. Čeká je tak zřejmě stejný osud: pokud peníze dobrovolně nevrátí, můžou přijít o další dotace.

Přehled firem, od kterých požaduje resort vrácení ovocnářských dotací, si můžete prohlédnout v následující tabulce. Seznam serveru iROZHLAS.cz poskytlo ministerstvo zemědělství. Informaci o koncovém vlastnictví doplnila redakce:

Podobný postup nyní přitom zvolil Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, který ze stejného důvodu požaduje vrátit 5 milionů korun od čtveřice dceřiných firem holdingu Agrofertu. Ten částku v minulosti čerpal na pojištění hospodářských plodin a zvířat.

Koncern ze svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše (ANO) ale vratku odmítá. Fond mu tak zaslal předžalobní výzvy. A co víc: tím, že nechce starší problematické dotace vrátit, se odstřihl od čerpání těch současných. Podle dotačních podmínek lesnického fondu nesmí mít žadatel o státní podporu nedoplatky vůči státu.