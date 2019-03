Na ministerstvu zemědělství skončili dva náměstci. Exministr Jurečka slučování sekcí kritizuje

Ve funkci náměstka na ministerstvu zemědělství skončili Viera Šedivá a pověřený náměstek Petr Jílek. Šedivá byla náměstkyně sekce pro potraviny, Jílek sekce zemědělských komodit a ekologického zemědělství. Jílek bude nadále ředitelem odboru. Ministerstvo schválilo změnu organizační struktury - tyto dvě sekce sloučilo do sekce zemědělství a potravinářství a vytvořilo novou sekci EU a zahraničních vztahů. Sdělil to mluvčí resortu Vojtěch Bílý. Praha 18:19 1. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto. | Foto: Filip Jandourek

Zároveň ministerstvo sloučilo oddělení ochrany půdy, které vzniklo v roce 2015 za ministra Mariana Jurečky (KDU-ČSL) s oddělením registrů, vzniklo tak nové oddělení prostorových informací. Toto sloučení Jurečka kritizuje.

Nyní se podle Bílého připravují výběrová řízení na dvě neobsazená náměstkovská místa. „Řízením sekce EU a zahraničních vztahů je pověřen současný ředitel odboru zahraničně obchodní spolupráce Jiří Šír a řízením sekce zemědělství a potravinářství je pověřen současný ředitel odboru potravinářského Jindřich Fialka,“ dodal mluvčí.

Jurečka hodnotí sloučení ochrany půdy do prostorových informací negativně. „Aktivity, které jsme se snažili rozvíjet v oblasti ochrany půdy, ale i v rámci odboru strategie - všechno to pro mé nástupce není priorita, není to důležité, osekává se to,“ řekl bývalý ministr.

Kromě sekcí se k březnu sloučily odbory živočišných komodit a rostlinných komodit. Ministerstvo od změn očekává zefektivnění práce a propojení souvisejících agend. „Nově bude vytvořena sekce EU a zahraničních vztahů, neboť nová společná (evropská) zemědělská politika je v současnosti jednou z největších priorit,“ uvedl mluvčí.

Ministerstvo tak má nyní tři odborné náměstky, jednoho politického (Pavla Veselého z ČSSD) a dva pověřené náměstky.