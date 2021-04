Ministerstvo upravilo pravidla pro návrat do Česka. Test bude nutný jen u zemí s velmi vysokým rizikem

Ministerstvo zdravotnictví upravilo pravidla pro příjezd do Česka. Nově nemusí test před cestou absolvovat ti, kteří jedou ze zemí s vysokým nebo středním rizikem nákazy vlastním dopravním prostředkem. Povinnost však nadále platí pro cestovatele ze zemí s velmi vysokým rizikem nákazy, jako je Polsko, Maďarsko nebo Itálie. Ministerstvo tak reaguje na rozhodnutí Městského soudu v Praze, který povinnost testu ve středu zrušil. Praha 17:22 3. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kontroly na hranicích (ilustrační foto) | Foto: Martin Pařízek | Zdroj: Český rozhlas

„Na základě expertních stanovisek máme informace, že pokud jeden nakažený vstoupí do letadla, může nakazit deset až dvacet dalších lidí. Ti pak mohou nákazu šířit v zemi, ve které vystoupí. Považujeme proto za nezbytné, aby se osoby testovaly už před vstupem na území České republiky, to znamená před nástupem do dopravního prostředku,“ zdůvodnil opatření ministr zdravotnictví za ANO Jan Blatný.

Povinné otestování před vstupem na české území proto zůstává lidem cestujícím ze zemí s velmi vysokým rizikem, označených na tzv. cestovatelské mapě tmavě červenou barvou.

Naopak cestovatelů ze zemí s vysokým a středním rizikem nákazy, jako je Německo nebo Slovensko, se povinný test týká pouze v případě, že k cestě využijí veřejnou dopravu.

Nadále však pro všechny přijíždějící platí povinnost vyplnit příjezdový formulář a maximálně pět dní po příjezdu podstoupit PCR test. Do té doby by lidé měli setrvávat v samoizolaci.

I po negativním PCR testu by však lidé měli nosit respirátor dalších čtrnáct dní všude mimo domov, uvedlo ministerstvo v tiskové zprávě.

Rozhodnutí soudu

Ministerstvo úpravou reaguje na rozhodnutí Městského soudu v Praze, který 31. března zrušil opatření podmiňující návrat do Česka negativním PCR testem z akreditované laboratoře.

„Ministerstvo svůj postup zdůvodňovalo společnými pravidly na úrovni členských států Evropské unie přijatými ve formě doporučení Rady EU, ani ta však takto přísné požadavky ve vztahu k vlastním obyvatelům nepožadují a naopak předpokládají, že stát ve vztahu ke svým občanům nesmí na požadavku absolvování testu před návratem trvat. Opatření tak ve výsledku nemá oporu ani v klíčovém podkladu, na základě něhož bylo ministerstvem přijato,“ uvedl k rozhodnutí soud.

Dodal také, že opatření dostatečně neřeší situaci lidí, kterým vyjde test pozitivně.

Rozhodnutí soudu nabude účinnosti v pondělí 5. dubna. Nová pravidla představená ministerstvem proto začnou platit ve stejný den.