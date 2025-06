Ministerstvu spravedlnosti se nepřihlásil žádný zájemce o provedení auditu. Decroix posunula termín

Ministerstvu spravedlnosti se do uplynutí stanovené lhůty nepřihlásil žádný zájemce o provedení externího auditu, který má prověřit postupy úřadu v bitcoinové kauze. Uvedl to ve středu mluvčí ministerstva Vladimír Řepka. Úřad nyní může buď vypsat nové řízení, nebo prodloužit lhůtu pro podávání nabídek u toho stávajícího. Praha 22:02 25. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít My jsme dostali ze soukromého prostředí informaci o tom, že ne všichni se stihli přihlásit, ta lhůta byla velmi krátká, řekla Decroix (archivní foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) pak na tiskové konferenci uvedla, že se termín posouvá na pátek. Podle zadání auditu, které ministerstvo zveřejnilo v informačním systému NEN, měl auditor dodat zprávu ve dvou částech – první do konce července, další do konce srpna.

„My jsme dostali ze soukromého prostředí informaci o tom, že ne všichni se stihli přihlásit, ta lhůta byla velmi krátká. Dnes ráno bylo to stejné výběrové řízení na zakázku malého rozsahu (na audit) prodlouženo do pátku tak, abychom si opravdu byli jisti, že jsme nikomu nezabránili se do tohoto výběrového řízení přihlásit,“ řekla ve středu ministryně.

23:32 ‚Nevím víc než běžný občan.‘ Budu se ptát všech, kdo do věci s bitcoiny zasahovali, slibuje Uhlíř Číst článek

„Ano, v rámci té první velmi krátké lhůty jsme nedostali žádnou nabídku, proto jsme to prodloužili.“ Dodala, že pokud by se ani po prodloužení externího auditora nepodařilo najít, je možný interní audit. „V politické diskusi padají i jiné návrhy,“ dodala šéfka resortu spravedlnosti. Další možnosti nepřiblížila.

Decroix na úterní tiskové konferenci řekla, že se auditora bude snažit vybrat co nejdříve. Už dříve deklarovala, že veřejnost chce s výsledky prověrky seznámit do konce srpna, tedy ještě před volbami do Sněmovny.

Spolupráce s koordinátorem

Koordinátor objasňování kauzy David Uhlíř plánuje s vybraným auditorem spolupracovat tak, aby se nedublovali a stejné podklady nesháněli nezávisle na sobě každý sám.

Audit ministerstvo poptává v otevřené výzvě jako zakázku malého rozsahu, tedy do tří milionů korun. První jeho část se má týkat právního zhodnocení procesu, druhá pak doporučení vhodného formálního i právního postupu při přijímání darů.

8:21 Kdy se měly rozsvítit červené kontrolky? Byrokratický postup s bitcoiny byl velmi zlehčený, říká Decroix Číst článek

Při právním zhodnocení by se měl auditor zaměřit mimo jiné na to, zda ministerstvo v době přijetí miliardové kryptoměny přiměřeně vyhodnotilo její původ – zejména z hlediska trestního práva, například jako výnos z trestné činnosti.

Měl by zkoumat i to, zda úřad přijal přiměřená opatření k ověření identity dárce, jeho majetkového zázemí a případných rizik ohrožujících důvěryhodnost a integritu veřejné moci.

Se zadáním externího auditu, který zaplatí daňoví poplatníci, nesouhlasí opozice. Například Piráti myšlenku kritizují i z finančních důvodů a poukazují na to, že ministerské postupy by měla zkoumat k tomu určená státní instituce, tedy Nejvyšší kontrolní úřad. Decroix v úterý sdělila, že neví o žádných krocích, které by NKÚ kvůli objasňování bitcoinové kauzy směrem k ministerstvu podnikl.