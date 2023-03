Blažek k předání Zemanova podnětu na sabotáž: Byla to nějaká asi symbolika. Mohli to klidně poslat poštou

Když ministr spravedlnosti Pavel Blažek loni v létě přebíral od Miloše Zemana podnět kvůli sabotáži, schůzky se zúčastnil i prezidentův advokát Marek Nespala. Ten nechtěl události, za něž si z erárních peněz naúčtoval s dopravou téměř 14 tisíc, přiblížit. Jak je popisuje šéf tuzemské justice? „Pan Nespala tam tehdy byl taky, ale v podstatě on toho zase tak moc neříkal. Mluvil hlavně pan prezident,“ říká Blažek v rozhovoru pro Radiožurnál. Praha 10:30 24. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Blažek sám sebe označil za „spojku na Hrad“. Roli „spojky“ sehrál i v případě podnětu prezidenta Zemana kvůli údajné sabotáži | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na webu Pražského hradu vyšla 29. června tisková zpráva, že vám prezident Miloš Zeman předal podnět k údajné sabotáži. Můžete přiblížit, co se ten den na Hradě dělo? To bylo všechno?

To bylo v zásadě všechno, datum už nevím, to asi máte pravdu vy. V podstatě to bylo tak, že pan prezident mě seznámil s tím, že se domnívá, že v době, kdy byl nemocen, se ho různé skupiny osob pokusily za použití článku 66 Ústavy zbavit mandátu.

Že k tomu sepsal nějaké trestní oznámení, to mi předal a já jsem ho asi během dvou hodin předal nejvyššímu státnímu zástupci Igoru Střížovi, který byl tehdy úplnou náhodou v Praze. Asi do dvou hodin si to vyzvedl na ministerstvu a tím to pro mě celé skončilo. Dál jsem se tím nezabýval.

Jde mi o to, že jsme si vyžádali fakturaci advokátní kanceláře Nespala k věcem, které dělala pro Pražský hrad. Oni si vyfakturovali 12 800 korun mimo jiné i za tuhle schůzku. Je u toho popisek „porada s prezidentem republiky a ministrem spravedlnosti, administrace a podání podnětu a příprava tiskové zprávy“...

Podnět k sabotáži Ministr Blažek převzal od Zemana podnět loni 29. června. Jeho obsah, do kterého měl Český rozhlas možnost nahlédnout, reportéři zevrubně popsali již v polovině března. Můžete si jej přečíst ZDE. Podle bývalé hlavy státu se na „ústavním puči“ podílela organizovaná skupina tvořená senátory nebo lékaři z Ústřední vojenské nemocnice. A roli měl hrát třeba i spektakulární převoz sanitkou nebo „publikace nikým nevyžádaného a nepravdivého stanoviska lékařských autorit“. Tím měl exprezident na mysli stanovisko, které k jeho zdravotnímu stavu poskytla střešovická nemocnice předsedovi Senátu Vystrčilovi.



Pan Nespala tam tehdy byl taky, ale v podstatě on toho zase tak moc neříkal. Mluvil hlavně pan prezident, který mi říkal ten příběh, jak ho vnímal on. Opravdu nemám tušení, jak dlouho jsem tam tehdy byl, vzal jsem to a odjel jsem.

Takže pan Nespala tam byl a...

Byl tam fyzicky přítomný, sepsal to, to je evidentní. Ani nevím, kolik to mělo stran. A já jsem to do těch dvou hodin předal, dál o tom nevím vůbec nic.

Vysvětloval advokát Nespala během schůzky obsah podnětu?

Vysvětlovali to společně, je to už nějakou dobu. Ale v zásadě popravdě řečeno...

Jde mi o to, zda na vás nějak tlačili.

Ne, to ani neměli jak. Stejně nejsem orgán činný v trestním řízení. To znamená v podstatě to, že to, že to dali mně, byla nějaká asi symbolika. Mohli to klidně poslat poštou na státní zastupitelství nebo na policii. Hned jsem to předal, kam jsem to předat měl. Protože já v té věci nemám vůbec žádnou pravomoc.

A nevzpomínáte si, jak dlouho ta schůzka probíhala, jak dlouho na ní byl pan Nespala?

Půl hodiny, hodinu. Opravdu to nevím.