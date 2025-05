Ministr Blažek získal cenu za přínos české justici. ‚Kontroverzní,‘ hodnotí protikorupční organizace

Zvláštní cenu sv. Yva za přínos české justici letos v rámci soutěže Právník roku získal ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). Podle porotců naslouchá všem jejím stavům a posouvá vpřed potřebnou legislativu. Podle právníků protikorupčních organizací Transparency International a Lobbio je ale Blažkovo ocenění kontroverzní. Zvlášť pozitivní změny v justici podle nich nenastavil, problematický je i jeho postoj k protikorupční legislativě. Praha 22:01 23. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr Pavel Blažek dostal cenu za přínost české justici | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Od začátku svého funkčního období se Pavel Blažek snaží o kvalitní komunikaci se všemi profesními stavy, naslouchá jejich potřebám a posouvá potřebnou legislativu směrem k tomu, aby mohly spolu efektivněji fungovat,“ píše porota ve svém zdůvodnění, proč udělila cenu ministru spravedlnosti Pavlu Blažkovi (ODS). Soutěž Právník roku pořádá Česká advokátní komora se serverem epravo.cz.

Pět kauz ministra Blažka: setkání s Nejedlým, vydání ruského podnikatele i manželka exekutorka Číst článek

Podle porotců, mezi kterými sám Blažek zasedá, přispěl „zásadním způsobem“ k otevření debaty o způsobu financování bezplatné právní pomoci a k zajištění práva na právní pomoc. K tomu měla přispět jím prosazovaná novelizace advokátního tarifu, který se vloni po osmnácti letech zvýšil. Stejně tak ho porota ocenila za schválenou novelu zákona o advokacii, která zavedla princip důvěrnosti vztahu mezi advokátem a klientem.

„Ocenění mě překvapilo a samozřejmě i potěšilo. Přiznám se, že když člověk pracuje ve veřejné funkci, většinou více čelí kritice než poděkování, a taková cena je výjimkou,“ řekl k udělené ceně Blažek s tím, že je to pro něj signál, že některé věci, které v justici a legislativě dělá, mají smysl i pro ostatní.

„Vážím si toho hlavně proto, že za tou cenou nestojí politická úvaha, ale pohled lidí, kteří právu opravdu rozumí a vědí, jak vypadá práce v justici v praxi,“ doplnil.

Kontroverzní volba

Podle Petra Leyera, právníka protikorupční organizace Transparency International, je ale volba ocenění Pavla Blažka spíše kontroverzní. Uznává sice, že ministr má mezi justičními profesemi jistě své zastánce a ministerstvo za něj určité reformy rozjelo, pojí se s ním ale i řada negativ.

‚Nutné zlo.‘ Česko musí zavést kontrolu lobbování, peníze na dodržování zákona ale Stanjura nedá Číst článek

„Lze vypíchnout například postoj ministra v různých kauzách a k různým justičním profesím, zejména ke státním zástupcům. Kdy to vypadalo, že ministr vyvíjí tlaky na různé soustavy státního zastupitelství,“ upozorňuje Leyer pro IROZHLAS.cz. Podle něj je proto vnímán pozitivněji advokáty, než jinými justičními profesemi a organizacemi, které sdružují třeba soudce či právě státní zástupce.

„Nemyslím si, že by to byla taková osobnost, která by jasně stála za nějakými zásadními změnami v justici nebo k nim pozitivně přispěla. Podle mě to je spíše kontroverzní volba,“ dodává k Blažkovu ocenění Leyer.

Podobně hodnotí cenu pro Blažka také Lukáš Kraus, vedoucí advokačního týmu neziskové organizace Lobbio, která se zaměřuje na fungování státní správy. Podle něj ministr selhává především v zavádění protikorupční legislativy.

„Připadá mi, že o ni ministr Blažek nemá valný zájem. O zákonu o ochraně oznamovatelů a zákonu o regulaci lobbování, které vzešly z jeho resortu, mluvil spíše jako o nutném zlu a nesnažil se je prosadit v komplexní podobě,“ vysvětluje Kraus s tím, že například u lobbování posvětil Blažek na plénu zásadní omezení takzvané lobbistické stopy.

„Zároveň nezajistil pro implementaci těchto zákonů dostatek kapacit. Jednání Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí se v tomto volebním období nezúčastnil ani jednou a zrušil povinnost ji svolat dvakrát do roka,“ vypočítává Kraus dále a dodává, že ministr nechává svůj resort kapacitně i platově krvácet. „To se může zásadně odrazit v ochotě kvalitních expertů na ministerstvu zůstat a pracovat na klíčových agendách,“ uzavírá.