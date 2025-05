Ministr? Čeho? Takovou ambici nemám, původně jsem ani nechtěl kandidovat, říká Ševčík za SPD

Po dlouhých rozepřích s rektorem Vysoké školy ekonomické (VŠE) v Praze již vyklidil kancelář děkana fakulty a nyní přijímá návštěvy v o poznání menší pracovně. Miroslav Ševčík by se ale od října rád přesunul do Poslanecké sněmovny. Po dlouhém váhání se rozhodl vstoupit do politiky, jako nestraník povede kandidátku SPD na jižní Moravě. Během rozhovoru pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál chrlí nápady, co změnit. Rozhovor Praha 7:00 21. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Jak to bylo, sám jste projevil zájem kandidovat, nebo jste byl k tomu přemlouván a lákán?

Neprojevil jsem zájem kandidovat. Místopředseda SPD Radim Fiala byl ten, který mě přemlouval, a i díky tomu jsem se nakonec rozhodl, že kandidovat budu a že se budu snažit pomoct těm, kteří mají na prvním místě zájmy našich občanů.

Kandiduju z toho důvodu, že už mám dost toho, co se děje v současné době v České republice, mám dost toho, že se slouží cizím zájmům, pochlebovačům Evropské unie, mám dost toho, že nejsou na prvním místě zájmy českého občana, českých domácností, českých firem, prostě Čechů a Moravanů a Slezanů. To mně vadí nejvíc.

Budete lídrem v Jihomoravském kraji, třetím největším. Nemůže tam vzniknout vnitřní pnutí, protože kromě toho, že se musí na kandidátky poskládat lidé ze čtyř stran, tak jste tam navrch ještě vy jako nestraník?

O žádném tření zatím nevím. Neslyšel jsem o tom, nikam jsem se nevnucoval ani na lídra, ani na jiné pozice. Jsou tam rozumní lidé. Měl jsem možnost se setkat s poslancem Janem Hrnčířem, který minule na jižní Moravě kandidátku SPD vedl a teď se stal jedničkou v Pardubickém kraji. Měl jsem možnost se setkat s velmi sympatickou poslankyní Lucií Šafránkovou, která by měla být na druhém místě na jižní Moravě, a domlouvali jsme spolupráci. Nevím o tom, že by měly být nějaké třenice.

Ano, je to třetí nejlidnatější kraj, je to v podstatě můj rodný kraj, protože dřív pod Jihomoravský kraj spadalo i Zlínsko, takže to není tak, že bude nějaký blbý Pražák kandidovat za Jihomoravský kraj. Pořád se cítím Moravákem, mám tam i rodinu i své další ekonomické aktivity.

Čtyři strany, které tvoří toto spojenectví, spolu měly v minulosti různé rozepře, byť teď deklarují, že je vše zapomenuto. Svobodní ale dříve nazývali SPD „levicově populistickou“ stranou, Jindřich Rajchl po rozepřích se Zuzanou Majerovou opustil Trikoloru a založil si PRO. Ivaně Turkové, která odešla z SPD do PRO zamezila krajská organizace SPD v Ústeckém kraji kandidovat. Cítíte, že jsou nyní všichni ochotni potlačit svá ega pro společný výsledek celé kandidátky?

Vnitřně ten pocit stoprocentně mám, ale jestli něco existuje navenek, to nejsem schopen říct, protože v politice víte, že hraje roli zákulisí. Při jednáních, která jsme zatím měli, vidím velkou součinnost a souhru, až mě to překvapuje.

Nikdy jsem osobně žádné politické ambice neměl, ale teď vidím, že je potřeba přiložit ruku k dílu, abychom nedopadli katastrofou. Třeba Green Deal, to vám můžu ukázat celé studie o tom, jaká hloupost se děje na obyvatelstvu zemí Evropské unie. Asi před pěti lety jsem napsal, že Němcům se rozsvítí, až jim zhasne. Nebyli to Němci, ale první se začalo rozsvěcet Španělům a Portugalcům. To jsou věci, které mě i na sklonku mého života vedly, že jsem do toho nakonec šel.

MIROSLAV ŠEVČÍK A JEHO KONTROVERZE V minulosti byl Ševčík opakovaně přistižen při nebezpečné jízdě. V roce 2014 jel v protisměru po dálnici D5 s použitím modrého majáku. Vzhledem k hromadné nehodě byla dálnice neprůjezdná. Po půl hodině čekání připevnil na auto modrý maják a jel v protisměru odstavným pruhem. Později to zdůvodnil snahou o záchranu spolujezdkyně, které se udělalo špatně a potřebovala urgentní převoz do nemocnice. V září 2022 vystoupil na protivládní demonstraci, za přednesený projev si vysloužil kritiku rektora. „Bylo mi až líto profesora Fialy, když seděl na hanbě v Evropském parlamentu a musel jako malý smrad poslouchat výblitky člena Evropského parlamentu Guya Verhofstadta. Bohužel si je nechal líbit. Kdyby měl koule, tak by mu dal alespoň slovně po hubě za jeho nehorázné řeči,“ říkal Ševčík před davy na Václavském náměstí. Od jeho vystoupení se distancoval rektor VŠE Petr Dvořák, který jeho formu i osobní útoky na premiéra označil za nepřijatelné. Dříve působil jako děkan či proděkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické. Rektor VŠE Petr Dvořák mu ale vytýkal nevhodné vystupování na veřejnosti a předloni v prosinci ho z čela fakulty odvolal. Ševčík rozhodnutí napadl, pražský městský soud žalobu zamítl.

Jste docela solitér, jak je vidět na událostech ohledně vašeho boje tady na VŠE. Dokážete si ale představit, že tuto bojovnost dovnitř natolik potlačíte a budete schopen být loajální tomuto spojenectví kolem SPD?

Jdu do toho takový, jaký jsem, to vám musím říct na rovinu. Ale já nepotřebuju nic potlačovat, protože v tom programu to jsou nicotnosti, co bych třeba napsal jinak. Dvě tři slova, ale nemám tam ambice proti ničemu protestovat. Ta loajalita vychází i z toho, že se s tím programem shoduji.

Ničitel Plaga?

Jako lídři SPD jste ve svých vyjádřeních dříve velmi kritizovali Spolu jako účelovou koalici tří stran. Nebude teď muset tuto komunikační linku poupravit? Protože jste se také spojili, a dokonce čtyři strany, a také s cílem, aby nepropadly hlasy.

To jo, ale není to programově tak odlišné. Jsem hrozně rád, že se takto programově blízké strany spojily, je to vidět i v číslech průzkumů. Lidé si uvědomují, že je potřeba udělat změnu nejen v Parlamentu, ale i ve výkonné moci, protože marasmus, který tady předvedla tato koalice, notabene ještě po covidismu, tak se nebude napravovat jeden politický cyklus, ale nejméně dva.

Vysokoškolský pedagog Miroslav Ševčík oznámil, že bude ve volbách kandidovat za hnutí SPD | Foto: Vít Kubant | Zdroj: Český rozhlas

Čemu si, myslím, že trošku rozumím, protože jsem na této škole 42 let, tak je oblast školství. Katastrofa se tu udála. Samozřejmě na tom měl svůj podíl viny covidismus, když byl Robert Plaga (za ANO) ministrem. To jsou věci, které se musí změnit, je potřeba rychlou a dynamickou činnost.

Robert Plaga se vrací jako kandidát ANO na ministra školství. Pokud by SPD uspěla, otevřeně říká, že si dovede představit vládnout s hnutím ANO, jenže to má na resort školství právě Plagu.

Ať ho tam nominuje, když to chtějí zničit, tak ať nominují Plagu.

Vy budete v rámci programového týmu SPD tedy mluvit primárně do ekonomiky nebo i do školství?

Bavili jsme se o ekonomice a o školství. Ono to souvisí.

Pokud by se hypoteticky po volbách skládal nový vládní kabinet…

Tak tam určitě nebudu.

…Pokud by se o takové nové vládě bavilo ANO a SPD a vy byste za SPD měl co říct o školství, tak byste na sebe s panem Plagou zřejmě dost naráželi.

On taky dost mění názory a vystupuje naprosto diskriminačně třeba vůči naší fakultě, to bylo katastrofální, co dělal na Národním akreditačním úřadě s naší fakultou. Je tam nějaká osobní animozita z jeho strany. Já bych ho ani nepoznal, kdybych ho potkal na ulici, protože ho moc neznám, jak se teď změnil od té doby, co byl ministr.

Co byste chtěl ve školství změnit?

Byl bych okamžitě pro zrušení inkluze. S tím ale, že ty děti by měly speciální péči, kterou vyžadují a aby mohly v normálních třídách potom vyrůstat ti lidi bez toho, aniž by byli brzdění.

Stoprocentně bych sebral peníze z ministerstva obrany a okamžitě by šlo deset miliard na zvýšení rozpočtu vysokým školám. Další tři miliardy bych dal na školníky a kuchaře.

A to máte v SPD vyjednané s Radovanem Víchem, který má na starosti obranu?

Nemám, nemám. Ale měli bychom to udělat, o tom není žádná diskuse. To jsou zanedbatelné částky ve srovnání s tím, že v loňském roce jsme zaplatili navíc, myslím, 11 miliard za F-35. Ani není jisté, že v době dodání je ještě budeme potřebovat. Zaplatili jsme splátku navíc miliard, to jsou všechno peníze, které se berou našim občanům, které bychom potřebovali na běžné služby. Ti, kteří to podepsali a schválili, by měli být hnáni k zodpovědnosti. Nezavíral bych je, ale nechal bych je platit aspoň úroky z toho.

Jednoznačně bych věděl, co se školstvím udělat a jak postupovat.

Zpátky k panu Plagovi. Kdyby se vrátil na ministerstvo školství, dokázal byste si představit s ním nějak spolupracovat, když o něm říkáte, že mění názory a že to tam pokazil?

To hrozně předbíháte. Ještě jsem ani nebyl zvolený. Kdyby ale byl ministrem a já ve sněmovním školském výboru, tak by to bylo velmi zajímavé. Připomenul bych mu hrozné přešlapy, které jako ministr dělal. Ale připomenul bych jim je přátelsky, aby je už nedělal. Aby se nechoval klientelisticky, aby nevycházel vstříc vrchnosti, ale aby se choval slušně.

Doporučil byste mu změny na pozicích ve vedení některých univerzit?

Ne, do vedení univerzit nemá co mluvit. Vůbec, v žádném případě. To je personální záležitost univerzity. Ministr akorát navrhuje prezidentovi jmenovat rektory.

Tam jsem směřoval. V minulosti jste měl názorový konflikt s rektorem VŠE Petrem Dvořákem, který vás odvolal z křesla děkana fakulty, protože jste podle něj poškozoval dobré jméno školy.

Ať si to udělá, jak chce. Já nejsem kádrovák.

Takže byste se nemstil?

Cože? Komu? Tady Dvořákovi? Ne, šmarjá, za to mi nestojí. Ani náhodou.

Škrtal bych obraně i BIS

Druhý možný ministerský comeback v dresu ANO by se mohl týkat bývalého dvojnásobného šéfa resortu zdravotnictví Adama Vojtěcha, který se po letech v diplomacii vrací do politiky a bude kandidátem ANO právě na ministra zdravotnictví. Když za zvládání pandemie ve školství kritizujete Plagu, máte problém i s Vojtěchem?

V žádném případě ho tak nevnímám, považuji ho za slušného člověka. Co bylo hrozné, že v té době podlehli tlaku zvenku globalistickým organizacím, jako je Světová zdravotnická organizace (WHO). Už v roce 2020 jsme věděli, že to byl uměle vytvořený vir, který možná unikl náhodou, ale byl uměle vytvořený (americká tajná služba CIA letos v lednu informovala, že dospěla k závěru s „nízkou mírou jistoty“, že je pravděpodobnější původ pandemie covidu-19 související s výzkumem, než jeho přirozený původ – pozn. red.). Mělo se to léčit, ne všechno zavírat. Takže proti Adamu Vojtěchovi nic nemám, mně je naopak docela sympatický.

Když nastupovala současná slovenská vláda, nově vytvořila pozici vládního zmocněnce pro prověření procesu řízení a managementu zdrojů během pandemie covidu-19. Letos zkraje roku už to ale bylo pět let od vypuknutí pandemie. Je za vás třeba se k tomu podobně politicky ještě vracet? A zřídili byste podobnou pozici?

Myslím, že politicky jo. Musí se vyšetřit příčiny, aby se to už neopakovalo, aby tady nenastala pandemie strachu. Hrozně to poškodilo mladou generaci, téměř dva roky sociálního výpadku. Naši studenti to dnes přiznávají, protože je to chytlo na střední škole.

Právě s Plagou jsem měl taky kontroverzi, protože z pozice předsedy Národního akreditačního úřadu kritizoval, že učím covidismus, napsal to dokonce rektorovi, aby zkontrolovali, co učím. Ten covidismus se učil v souvislosti s hospodářskou politikou, protože do covidu se rozpočty vyvíjely docela konsolidovaně, od roku 2015 do 2019 byl průměrný roční deficit šest miliard. Za roky 2020 a 2021 se vytvořilo 784 miliard rozpočtového deficitu. Část šla na potírání covidu a zbytek se nafoukl, protože se to svezlo s covidem.

Je reálné to podobně skokově, jak to tehdy narostlo, to také srazit?

Kapitoly státního rozpočtu mám rozdělené do tří skupin. Jednu tvoří jen ministerstvo práce a sociálních věcí, kudy protékají všechny sociální dávky, tam bych výdaje snížil nepatrně o jedno procento. Sociální výdaje by nebyly plošné, ale více cílené.

Čemu byste škrtl pět a čemu deset procent?

To bych vám musel dát celý ten seznam.

Řekněte příklad.

O deset procent bych snížil třeba všem grantovým agenturám, snížil bych to BIS, ale i některým ministerstvům. Nebylo by to ale ministerstvo školství, to by bylo jen o pět procent z provozních výdajů.

O hodně byste, hádám, snížil i obraně, že?

Výdaje ministerstva obrany se zvýšily od roku 2021 o sto procent. A jak vidíte, oni ty peníze ani nemají za co utratit.

Jde ale o to, že americký prezident Donald Trump hodně zdůrazňuje, že by měly evropské státy zvyšovat výdaje na obranu. Teď jsme se dostali na dvě procenta, výhled je na tři a Trump mluví dokonce až o pěti procentech. Debata je založena na tom, že nejjednodušeji, jak jdou ty výdaje kontrolovat, je měřit to tím, kolik ta země vydává procent HDP.

Ale však to je blbost. Vztahovat to k HDP je právě ta blbost, která by se měla opustit. Měly by to být výdaje především na zabezpečení naší národní bezpečnosti.

O křeslech nepřemýšlím

Představujete nám tady plán toho, kde byste všude škrtal, přitom jste předtím říkal, že nemáte ambici být ministrem. Opravdu?

No nemám. Čeho ministr?

Tak vyjadřujete se tady teď k ekonomice, zdravotnictví, školství, obraně…

To všechno je ale součást hospodářské politiky.

Tak čeho tedy?

No ne, tak já se tomu věnuju, ale neříkám, že tomu rozumím beze zbytku.

Ministr přece nemusí rozumět všemu.

No, ale měl by aspoň něčemu.

Když v těch volbách uspějete, kde se tedy vidíte? Když by to nebyl ministr, je reálný náměstek nebo budete aspirovat na předsedu nějakého sněmovního výboru?

Ne, vůbec. O tomhle nepřemýšlím.

Ale přece jdete do voleb s tím, že chcete něco změnit.

Ano.

Jako řadový poslanec toho ale moc nezměníte.

Tyto ambice vůbec nemám. Chci pouze, aby zvítězil zdravý selský rozum, aby se to prosazovalo v Poslanecké sněmovně, aby se tam neodkývávaly nesmysly, které nám chodí z Evropské unie. Určitě budu třeba proti zavedení eura, to stoprocentně, protože to je totální nesmysl. To není ekonomický, ale politický projekt, který pak může vést k dalším nátlakům.

Po odvolání z funkce děkana usedl Ševčík v o něco menším kabinetě, množství papírů ale zůstalo | Foto: Vít Kubant | Zdroj: Český rozhlas

Jarmark? Ceny bez marží

Kdybyste se měl sám zařadit, jste konzervativec, liberál, pravičák, levičák? Co od vás můžou voliči čekat?

Jsem ekonomický liberál a společensky konzervativec. Ono už se to moc nerozlišuje na pravici a levici.

To mě překvapuje, že tolik neřešíte, jestli jste pravičák nebo levičák. Však jste celý život spojený s Václavem Klausem.

Ono se to totiž hrozně stírá. Dneska rádoby pravicová strana dělá jednoznačně levicovou ekonomickou politiku. Dotace… Vždyť to je hrůza. Jestliže jsou ceny napříč spotřebním košem dotovány, tak to deformuje celý trh. Pak dochází k tomu, co někteří nazývají tržní selhání, ale to není selhání trhu, ale institucí, které ty dotace připouští.

A není takovým tržním selháním i jarmark SPD, kde jsou ty ceny dotované, protože jsou jinak mimo realitu?

Ne, to v žádném případě. Nejsou mimo realitu, to abyste si uvědomili, jaké marže si ty řetězce dávají.

Čepovaný půllitr piva za 15 korun?

Pivo za 15 korun. No, a co. Chlapci, já chodím nakupovat a pod 15 korun nakupuju pivo v plechovce v Makru.

V plechovce jo, ale na jarmarku máte čepované.

Výčepní pivo, když si ho koupíte v pivovaře v sudu, a jestliže si tam nepočítáte obsluhu, tak je to možné. Když kupuju bečku na chalupu, tak mi to vychází asi na 20 korun, a to kupuju Plzeň. Je to možná proto, aby se ukázalo, za kolik se dají potraviny koupit bez marží.

K tomu jsem se chtěl dostat, na plakátu na jarmark lákáte na neuvěřitelně nízké ceny všeho. Takže to, co se tím snažíte sdělit, je, že ta konečná cena nabobtná při cestě od zemědělce ke spotřebiteli?

Ano.

Ale s tím se přece nedá nic dělat.

Ale dá.

Když si pojedu pro maso k zemědělci přímo do dvora, tak tím odbourám marže toho zprostředkovatele. V celém tom řetězci vidíte hlavní problém u obchodních řetězců?

Jeden z důvodů je nesmyslná a diskriminační regulace ze strany Evropské unie, protože dotace nejdou do všech zemí stejně. Druhý důvod je likvidace našeho zemědělství tím, že se stáváme méně soběstační a tím pádem jsme závislí na dovozu a akceptování cen ze zahraničí. A zatřetí jsou to vysoké marže u některých produktů.

Mám takový dojem, že dokonce i stávající ministr proti těm maržím protestoval.

Je to tak, ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) zdůrazňoval, že obchodní řetězce jsou jedním z hlavních viníků vysokých cen.

To je jednoznačné. Musíme podporovat zemědělce, kteří něco produkují.

A když bude Andrej Babiš ve vládě, budete pro to podporovat i Agrofert jako největšího českého zemědělce?

Ale on není zemědělec, on je podnikatel. Zemědělství rozumí asi tak jako já. On rozumí podnikání.

Ale podniká v zemědělství.

Ale to podnikají i jiní lidé.

Jestli jeden z problémů českého zemědělství není přílišná koncentrace zemědělské půdy a závodů do velkých agropodniků a že české zemědělství řídí „agrobaroni“ a malých zemědělců je málo?

To bych jako zásadní neviděl. Abych vám pravdu řekl, tak je ekonomická výhoda z rozsahu, z větších celků. Když letíte letadlem, tak vidíte, že hned přilétáte do České republiky, protože jsou u nás ještě velké lány. Teď nám do toho zasahuje Evropská unie, která nám určuje, co a jak a na jaké ploše můžeme pěstovat, čímž se zvyšují náklady. Když byly velké lány, něco se osilo, tak tam vjel dvakrát traktor a zvládl to udělat. Teď potřebují tři traktory, přístroje, aby obhospodařili to samé, už z toho rostou náklady. Pak jsou tady hloupá opatření, jako byly biosložky do benzinu a nafty. To je všechno umělé a slouží to jen zájmovým skupinám. Navíc to ničí motory.

No ale kdo si to před lety prolobboval?

To já nevím.

Nebyl to náhodou opět Andrej Babiš?

Počkejte, ne, to prolobbovala a nařídila Evropská unie a Babiš se toho chytl asi a vydělal na tom. Někdo na tom vydělá, ale většina národa pak spláče nad výdělkem, protože auto nemohou používat tak dlouho, jak by mohli.

„Ano, lobboval jsem za biopaliva. Volal jsem třeba některým poslancům. Nebojím se říkat své názory nahlas.“ Andrej Babiš (28. 5. 2010, Hospodářské noviny)