Dálnice D6 má být hotova do deseti let, oznámil Ťok. Příliš dlouhá doba, zní z karlovarského kraje

Dálnice D6 z Prahy do Karlových Varů má být podle ministra dopravy Dana Ťoka z hnutí ANO hotova do roku 2028. Podle zástupce karlovarské hejtmanky Martina Hurajčíka je deset let pro region příliš dlouhá doba. Uvedli to ve čtvrtek v Senátu při projednávání petice za urychlenou dostavbu karlovarské dálnice. Senát označil petici za důvodnou.

