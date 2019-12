Proti čisté Evropě nic nemáme, ale chceme kompenzaci 25 miliard eur, říká ministr Havlíček

Jestli se má Česko přidat k řešení problémů s klimatem, bude na to chtít více peněz z Evropy. Právě s takovým přístupem pojede premiér Andrej Babiš na summit Evropské unie. Ministr průmyslu a obchodu z hnutí ANO Karel Havlíček potvrzuje, že Česko žádá kompenzace ve výši 25 miliard eur. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 19:47 9. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karel Havlíček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Nemůžeme se smířit s tím, že Evropa, která je nejmenším emitentem CO2, bude drasticky zasahovat do své hospodářské struktury, průmyslu, zatím co ostatní kontinenty, zejména Afrika, ale i velmoci typu Číny, toto navyšují,“ vysvětluje ministr průmyslu a obchodu z hnutí ANO Karel Havlíček.

Karel Havlíček upozorňuje, že česká vláda by neměla nic proti takzvané čisté Evropě, druhá věc ale je, jestli to jsou všechny státy schopné zvládnout. „Je ještě potřeba rozlišovat celkovou takzvanou čistou Evropu ve smyslu uhlíková neutralita EU, a potom uhlíková neutralita jednotlivých zemí,“ upozorňuje.

Dodává také, že podobně jako Česká republika se zachová i Polsko – zatímco v Česku je podíl uhlí 45 procent, tak v Polsku téměř 80 procent.

„Některé země budou muset drasticky sáhnout do svého energetického mixu a změnit strukturu průmyslu. To budeme muset udělat, protože jsme druhou nejprůmyslověji orientovanou zemí v Evropě. Bude nás to stát podobně jako Polsko obrovské náklady,“ říká s tím, že tyto země by měly mít adekvátní kompenzaci. „V tuto chvíli my říkáme 25 miliard eur,“ dodává.

Závěry auditu nejsou konečné

Ministr se vyjádřil i k nedávnému auditu Evropské komise. „Auditoři vyřkli v tuto chvíli nějaký závěr, který není konečný. Pan komisař Hahn, který odpovídá za rozpočet, to jasně potvrdil, že ten proces pokračuje. V tuto chvíli bude mít Česká republika, pokud se nepletu, od doby, kdy přijde vlastně ta česká verze, což bude během několika dnů, dva měsíce na to, aby případně rozporovala nebo uznala to, jak ta auditorská zpráva zní a poté pochopitelně se zase Evropská komise k tomu postaví z nějakého svého úhlu pohledu,“ uvedl.

„A pokud nedojde ke shodě v těch dalších měsících, což tady pan komisař Hahn naznačil, že by mohlo být ve druhé polovině roku 2020, tak pak jsou ještě instance typu prostě různých soudů a tak dále. Ten proces zdaleka není u konce,“ dodal.

Premiér Andrej Babiš podle ministra kvůli tomu není nijak omezen při vyjednávání v rámci Evropské unie. „Stoprocentně není v nevýhodné pozici. S Evropskou komisí se soudí celá řada zemí, mimo jiné soudí se i Polsko a soudí se o výrazně vyšší částky,“ řekl Havlíček.