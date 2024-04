Ministr Hladík navrhne předsednictvu KDU-ČSL vyloučení exšéfa strany Cyrila Svobody

Vyslání vojáků na Ukrajinu nelze vyloučit, říká exdiplomat. Eskaluje to válku, oponuje poslanec

Vyslání vojáků ale není tak jednoduché – je k němu potřeba souhlas Ukrajiny i českého parlamentu. Pokud by ale měli jet, bylo by to pod patronátem NATO a navzdory ruské agresi.