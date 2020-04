Z Lán do Prahy letěl Hamáček přes Křivoklát. ‚Zkontrolovali jsme situaci v Praze a okolí,‘ říká

Šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček se v sobotu odpoledne zúčastnil schůzky prezidenta Miloše Zemana s jeho poradním týmem. Po jejím skončení s policejním prezidentem Janem Švejdarem zaletěli zkontrolovat, zda lidé dodržují nařízení o omezení pohybu. Aplikace Flightradar24 celou jejich cestu zaznamenala.

Prezident podpořil opatření krizového štábu. ‚Nechystáme ještě zásadní uvolňování,‘ řekl Hamáček Číst článek

Policejní vrtulník obkroužil hrad Křivoklát, turisticky hojně navštěvovanou obec Svatý Jan pod Skalou, lomy Malá a Velká Amerika. Hamáček se Švejdarem zkontrolovali také hrad Karlštejn a centrum Prahy.

Kontroly na silnicích

Na větší problém ale podle Hamáčka nenarazili. „Nezaznamenali jsme žádný zásadní problém, žádné velké skupiny obyvatel. I podle hlášení policejních hlídek se situace zlepšila a v drtivé většině lidé nařízení dodržují,“ napsal ministr vnitra serveru iROZHLAS.cz. Hamáček už v pátek apeloval na lidi, aby nenavštěvovali oblíbená turistická místa.

Policie se v souvislosti s tímto doporučením také o víkendu zaměřila na kontrolu dodržování nejvyšší povolené rychlosti a například na Liberecku uzavřela na 30 parkovišť u turistických cílů.

„Chci poprosit všechny, kteří chtějí jít někam do přírody na vzduch, ať si vybírají nějaká méně frekventovaná místa. Nejezděte do Českého ráje, do Jizerských hor, na Mísečky,“ vyzval také hejtman Libereckého kraje Martin Půta (STAN).

64027