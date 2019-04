Ministr kultury Staněk: Fajta jsem musel odvolat, s prezidentem o personálních otázkách nemluvím

Veřejnosprávní kontrole v Národní galerii Praha (NG) podle ministra kultury Staňka předcházely čtyři úkony. „Všechny přinesly indicie na porušování předpisů,“ popisuje.

Ministerstvo tedy poslalo do galerie kontrolu. Ta sice ještě neskončila, ale ministr už Fajta odvolal.

„Na základě podnětů jednoho ze zaměstnanců, který tam pracoval, jsme přišli na smlouvu, ve které si ředitel Fajt sjednal odměnu ve výš 1,2 milionu korun,“ vysvětluje ministr ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

Staněk tvrdí, že podezřelou smlouvu, kterou Fajt podepsal vlastně sám se sebou, nechal prověřit odborným právním poradcem.

„Ten mi dal rozklad s tím, že musím jednat neprodleně a podat trestní oznámení… A vzhledem k tomu, že ředitel Fajt do protokolu uvedl, že hodlá stejnou autorskou smlouvu podepsat i pro letošní rok, bylo mi doporučeno jednat neprodleně, i co se týče jeho odvolání, aby nedošlo k dalšímu protiprávnímu jednání,“ říká ministr. Právě proto se prý rozhodl jednat ihned.

Role prezidenta

Staněk odmítá spekulace, podle nichž se „chtěl zalíbit“ prezidentu Miloši Zemanovi, který má s Fajtem dlouhodobé neshody. „S prezidentem jsem o personálních otázkách v resortu kultury vůbec nemluvil,“ uvedl Staněk.

Zeman odvolaného ředitele odmítá jmenovat profesorem, ten se s ním proto soudí.

V souvislosti s aktuální rekonstrukcí vlády premiéra Andreje Babiše (ANO) se dokonce začalo hovořit i o variantě, podle které se Staněk chtěl prezidentovi zavděčit, aby nebyl mezi ministry, kteří teď kabinet opouštějí.

„To zcela odmítám. Mé setrvání ve vládě je v kompetenci premiéra, potažmo prezidenta. Prezident je v personálních otázkách stejně suverénní, jako jsem v resortu kultury suverénní já. Bude-li prezident přesvědčen, že mám být odvolán, tak budu. Bez ohledu na to, co dělám, nebo nedělám.“ Zřejmě ale myslel osobu premiéra, ne prezidenta.

Smlouva bez konzultace

Základem pro odvolání ředitele Národní galerie Praha je tak podle Staňka smlouva, která byla uzavřena nestandardně a bez konzultace se Staňkem jako s přímým nadřízeným.

„Podobné smlouvy s jinými příspěvkovými organizacemi jsou běžné, ale jsou vždy předjednány… Já o této smlouvě nevěděl, a pokud odvolaný ředitel Národní galerie tvrdí, že ji s někým na ministerstvu konzultoval, musí taky říct s kým… Já to zjišťoval a nic podobného podle kolegů neproběhlo,“ říká Staněk.

Zajímavé je i financování smlouvy na 1,2 milionu korun a datum podpisu (konec loňského roku).

„Fajt tvrdí, že to bylo na základě usnesení vlády, kdy jsme se rozhodli řadou kulturně-společenských akcí příspěvkových organizací nejen v gesci kultury podpořit osmičková výročí. Vláda ale uvolnila prostředky na dva projekty v mé sekci a zbývajících šest bylo ošetřeno smlouvou, ale až na konci roku 2018. Tehdy zůstaly peníze, které by se jinak vracely do státního rozpočtu… a tak se profinancovaly projekty, které s oslavami mohly souviset,“ oponuje Staněk.

Krizový manažer

Ministr si prý za Fajtovým odvolání jednoznačně stojí, základem je dle jeho názoru protiprávní jednání odvolaného ředitele a nijak to nesouvisí s podle Staňka špatným financováním Národní galerie nebo s nevraživostí vůči prezidentovi republiky.

Vedením NG teď pověřil krizového manažera Ivana Morávka, který dříve působil jako ekonomický náměstek Národní knihovny, taky ale jako generální ředitel firmy Penam Slovakia z holdingu Agrofert (jenž patří do svěřenského fondu premiéra Babiše) nebo jako ředitel odboru transformace Ředitelství silnic a dálnic.

„Největší problém galerie je ekonomika. Morávek dosud dva roky působil v Národní knihovně jako ekonomický ředitel a měl velmi dobré výsledky… Má za sebou řadu manažerských pozic.“ Na upozornění moderátora, že například ve firmě Penam, která je součástí holdingu Agrofert, Staněk reagoval: „To bylo před 12 lety a Morávek tehdy netušil, že by to mohlo být téma dne.“

Odvolaný ředitel ale v nejrůznějších rozhovorech tvrdí, že vždy hospodařil s vyrovnanými rozpočty. „To opravdu teď tvrdí, pak ale nevím, proč se mi na stole pravidelně a v průběhu celého roku objevují požadavky na navýšení jejich 300milionového rozpočtu… Jen loni jsme galerii dofinancovávali částkou 15 milionů,“ dodává ministr kultury Antonín Staněk.