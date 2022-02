Pokud zemědělci chtějí více dotací, ať přejdou do režimu ekologického zemědělství, říká ministr Nekula

Zástupci velkých zemědělských podniků varují, že úprava dotací, kterou prosadila vláda, přinese zdražení základních potravin a jejich firmy přivede k úpadku. Bude ministerstvo zemědělství úpravu dotačního systému ještě měnit? Nebo k tomu bez ohledu na chystané protesty velkofarmářů nenachází žádný důvod? Hostem Vladimíra Kroce ve Dvaceti minutách Radiožurnálu byl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Praha 19:45 1. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zemědělství Zdeněk Nekula | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ve středu chtějí zemědělci zopakovat svůj protest z 20. ledna. Vyzvaly je k tomu Zemědělský svaz a Agrární komora. Plánovaná úprava rozdělování evropských zemědělských dotací v tuzemsku podle velkých zemědělců nespravedlivě zvýhodňuje ty menší. Není to pravda?

Myslím si, že v současné době nastavujeme rovnovážný stav.

V dotačním systému je řada míst, která jsou vhodnější pro menší zemědělce, některá jsou vhodnější pro ty větší. Každý zemědělec si najde zajímavější portfolio. Musíme říct, že dosud byli menší zemědělci v jisté nevýhodě. My tu situaci trochu ladíme.

Proč byli v nevýhodě?

Velkou roli hraje to, že větší zemědělci mají konkurenční výhodu v rozsahu a menší zemědělci nemají administrativu, aby na dotační tituly dosáhli – zejména v Programu rozvoje venkova. Proto se snažíme podpořit menší zemědělce v přímých platbách, aby se jednodušší formou dostali k dotačním prostředkům a aby jejich hospodaření bylo komfortnější.

Podle předsedy Zemědělského svazu Martina Pýchy udělala vláda čistě politické rozhodnutí, které podle něj nezohledňuje strukturu českého zemědělství. Co vy na to?

Rozhodnutí bylo vícefaktorové. Zohlednili jsme spoustu připomínek nevládních organizací z agro sektoru. To je jednoznačné. Zohlednili jsme připomínky nevládních organizací z oblasti životního prostředí i samotného ministerstva životního prostředí. Zohlednili jsme připomínky Evropské komise, to je hodně důležité. Samozřejmě tam bylo i politické rozhodnutí. Je to mix několika faktorů. Hodně se přihlíželo k názorům nevládních organizací.

Tvrdíte, že komunikace nespokojených zemědělců je nešťastná a že se dobývají do otevřených dveří. Kdyby to tak skutečně bylo, proč by místo do dveří ministerstva mířili do ulic?

Upřímně řečeno, je to nešťastné. Pokud s někým jednám a on druhý den vystupuje na tiskové konferenci, kde říká, že s ním nejednám, tak zvednu obočí. Například v úterý jsem opět jednal s předsedou Zemědělského svazu i s prezidentem Agrární komory. S těmito subjekty jsem jednal, jednám a jednat budu. Jednám ale i s představiteli z Asociace soukromého zemědělství nebo s Hnutím Duha a tak dále. Snažíme se jednat se všemi hráči na trhu.

Přijali partneři v diskusi vaše argumenty?

Příliš si stojí za svým. Já jsem se jim snažil vysvětlit, že se opravdu dobývají do otevřených dveří a aby se podívali, kde jsou ty možnosti. Když se podíváme na model, který byl v říjnu připraven předcházejícím ministrem, a ten současný, který jsme poslali v pátek do Bruselu, tak zjišťujeme, že řada zemědělců je na tom stejně, nebo dokonce lépe.

Pokud by někteří zemědělci chtěli mít výrazně více dotací, tak ať přejdou do režimu ekologického zemědělství, protože celý plán není o přetahování se. Je o tom, abychom měli zdravější potraviny, zdravější vodu a šetrněji hospodařili v krajině. Proto tyto evropské a české peníze směřovaly k tomu, že podpoříme zdravější styl, který bude mít efekt pro všechny občany České republiky.

