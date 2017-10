Ministr obrany ocenil další účastníky třetího odboje. Ocenění získali Stárek, Benda nebo Palouš

„Když pan ministr hovořil o tom, proč to dostáváme, tak jsem si všiml, že to, co mě četli, bylo prakticky totéž, co jsem měl v rozsudku, za který mě minulý režim ocenil dohromady téměř čtyři lety vězení,“ řekl oceněný odbojář Stárek.

Ministerstvo obrany ocenilo další účastníky třetího odboje. Mezi nimi třeba Jáchyma Topola Číst článek

Čtyřiašedesátiletý disident dostal pamětní dekret ministra obrany, mimo jiné za šíření samizdatové literatury a za podporu nespravedlivě stíhaných.

Jako účastníky třetího odboje zatím ministerstvo ocenilo víc než 1400 lidí. Kromě odměny ve výši 100 tisíc korun mají nárok i na zvýšení důchodu.

Pamětní dekret dále získali třeba manželé Paloušovi. Martin Palouš byl signatář a poté taky mluvčí Charty 77. Pavla Paloušová se zapojovala do tisku a šíření samizdatu. A in memoriam získal ocenění třeba Václav Benda, další mluvčí Charty 77. Oceněných je ale mnohem víc.

Po pondělku má osvědčení pro účastníky třetího odboje přesně 1405 lidí. Zákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu platí skoro šest let. Za tu dobu dostalo ministerstvo obrany skoro 5000 žádostí o vydání osvědčení, takže můžeme dopočítat, že ve většině případů žádostem nevyhoví. Nejčastěji proto, že není možné dostatečně prokázat zapojení do odboje.

S vydáním osvědčení je spojená taky jednorázová finanční odměna. Žijící odbojáři dostávají 100 tisíc korun. A podle zákona se jim i mírně navýší důchody.