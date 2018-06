Kandidát ČSSD na ministra práce Petr Krčál chce prosadit zákon o sociálním bydlení

Nastupující ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál z ČSSD nebude zasahovat do trestních oznámení, které ministerstvo podalo v době působení končící ministryně Jaroslavy Němcové (ANO) na minulé vedení resortu kvůli zakázkám na informační systémy. Praha 17:47 25. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kandidát ČSSD na ministra práce a sociálních věcí Petr Krčál přijel 25. června 2018 na schůzku za prezidentem Milošem Zemanem na zámek do Lán | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Po pondělní schůzce s prezidentem Milošem Zemanem na zámku v Lánech Krčál novinářům také řekl, že nejprve je nutný zákon o sociálním bydlení, pak může přijít na řadu omezení dávek na bydlení.

„Chtěl bych přes prázdniny připravit balíčky, které by se vždycky týkaly, té určité sociální kategorie, ať už to jsou senioři nebo rodiny, kde by bylo bydlení, mateřské školy a kde bychom promítly i záležitosti týkající se současného systému dávek,“ řekl ve vysílání Radiožurnálu.

Trestní oznámení

Redukci v doplatcích na bydlení a změny v příspěvcích na bydlení připravila Němcová. Sociální demokraté už dříve ohlásili, že pokud ministerstvo povedou, její návrh stáhnou. Krčálovi se nelíbí, že záležitosti kolem sociálního bydlení řeší tři instituce - ministerstvo práce a sociálních věcí, úřad práce a ministerstvo pro místní rozvoj, které chystá zákon o sociálním bydlení. Je nutná dohoda o tom, že záležitost bude řešit jedna instituce, uvedl Krčál.

Ministerstvo podalo za Němcové celkem 11 trestních oznámení, před ní úřad vedla sociální demokratka Michaela Marksová. „Trestní oznámení nechám proběhnout prošetřením policie a orgánů činných v trestním řízení. Určitě do nich nebudu zasahovat,“ řekl nastupující ministr. Chce se ale, jak uvedl, seznámit s prověrkami, které nechala provést Němcová.

Dobrovolnictví

Zemana seznámil Krčál se svými prioritami, k nimž patří personální stabilizace, opětovné rozdělení ministerské sekce IT a ekonomiky, která by měla podle něho být spojena s evropskými fondy, a seniorská a rodinná politika.

Krčála překvapilo, že prezident připomněl dobrovolnictví. „Dobrovolnictví v sociálních službách a v ostatních oblastech je velké téma, zaslouží si podporu ministerstva práce a sociálních věcí a také státu,“ uvedl budoucí ministr. Zemanovi slíbil, že prověří, zda se chystá příslušný zákon.

Krčál dále uvedl, že se dohodl se Zemanem na zvýšení investic například do domů pro lidi s demenci a do hospiců. Řekl ale také, že nemá představu o možné důchodové reformě. Poukázal na to, že ve vládním programu se píše o diskusi o ní.