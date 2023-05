Podkopávání Evropské unie nahrává Rusku, říká nový ministr pro evropské záležitosti Dvořák

Novým ministrem pro evropské záležitosti jmenoval prezident Petr Pavel diplomata a dosavadního náměstka ministra zahraničních věcí Martina Dvořáka (STAN). „Je dobře, že toto ministerstvo máme. Je to silný vzkaz pro veřejnost, že vláda to po všech těch předchozích myslí s Evropskou unií vážně,“ říká v Interview Plus. Interview Plus Praha 18:22 6. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

„Ministerstvo se jmenuje trošku nešťastně, protože je to ve skutečnosti ministerstvo pro záležitosti Evropské unie. Je někde mezi rezortem zahraničí a vnitra, protože řada věcí se vymyslí v Bruselu – v žádném cizím Bruselu, ale při našem jednání v Bruselu – a dříve nebo později se projeví v našem životě zde,“ říká Dvořák.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus Jana Bumby. Hostem je Martin Dvořák, nový ministr pro evropské záležitosti z hnutí STAN

Chce pokusit o změnu nahlížení na Evropskou unii, kterou se politici od roku 2004 naučili vinit ze všech nepopulárních kroků vlád.

„A pak je tu druhá věc, že vlastně jakákoliv liberalizace nebo posun k trendům, které hýbou západní Evropou, se považuje za zradu, socialismus a nevím co všechno,“ deklaruje ministr.

„Málo si uvědomujeme, že jestli se někomu hodí podkopávat autoritu Unie, tak je to Rusko a Vladimir Putin. Narativ, že Západ je zlý a kazí nám naše dobré hodnoty, ten tu přece byl za bolševiků. Neustálé dehonestování západních hodnot velmi silně pomáhá Rusku,“ pokračuje.

Kořeny euroskepticismu

V hypotetickém referendu by podle nejnovějšího průzkumu pro odchod z Evropské unie hlasovalo 37 procent Čechů.

Podle Dvořáka český euroskepticismus pramení z vlivu někdejšího prezidenta Václava Klause a všeobecné frustrace, že všechno, co se tu děje, je špatně. Roli hraje i špatné nakládání s evropskými prostředky.

Výměna ministrů: Mikuláš Bek a Martin Dvořák se ujali resortů školství a pro evropské záležitosti Číst článek

„Bohužel když se formoval náš názor na Unii nebo NATO, tak tady panovalo heslo ‚dejte nám prachy a nestarejte se, co s nimi uděláme‘. Za evropské peníze jsme stavěli golfová hřiště a nikdo si nedělal starosti o to, jestli by ty peníze nebylo lepší použít také, aby nám dnes přinášely výhody. Podívejte se do Polska, kde před 30 lety nebyly dálnice a kde jsou dnes,“ upozorňuje.

Podle prezidenta Petra Pavla by úkolem ministra pro evropské záležitosti měla být i pomoc Ukrajině. „Určitě není žádný naléhavější úkol, když celá podstata našeho fungování je ohrožena tím brutálním útokem,“ přitakává Dvořák.

Věří také, že se do konce roku podaří zahájit přístupové rozhovory s Ukrajinou. To je podmíněno splněním kritérií, což se ale Ukrajině daří překvapivě dobře.

„Jestliže deklarují svoji vůli a touhu být členem evropského domu tím, jak rychle mění legislativu, tak nelze nevidět, že jsou ve válce a ekonomická kritéria prostě nebudou schopni v tuto chvíli naplňovat,“ doplňuje.

Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus, audio najdete na začátku článku.