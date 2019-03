‚Doba uhelná‘ skončí v Česku podle ministra Brabce asi v roce 2040. Po vzoru Německa chce zřídit komisi

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) by chtěl po vzoru Německa iniciovat v České republice založení takzvané uhelné komise. Debatovat by měla o možnosti přechodu z fosilních paliv na obnovitelné zdroje energie a jádro. Ministr to v neděli řekl v České televizi v pořadu Otázky Václava Moravce.

