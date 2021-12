Školství je priorita. Dvouprocentní navýšení platů je maximum, víc si nemůžeme dovolit, říká Gazdík

Učitelům vzrostou platy o dvě procenta, rozhodla o tom ve středu nová vláda Petra Fialy. Podle plánu předchozí vlády to přitom měl být tříprocentní růst. Takové navýšení si však podle nynějšího ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) nemůže dovolit státní rozpočet. Školské odbory však namítají, že reálné mzdy učitelům kvůli inflaci klesnou o čtyři procenta. K tématu se v rozhovoru pro Radiožurnál vyjádřil ministr školství Petr Gazdík (STAN). Rozhovor Praha 9:16 30. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr školství Petr Gazdík (STAN) | Foto: Yan Renelt / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Navýšení platů jen o dvě procenta kritizují odbory. Podle předsedy Českomoravského odborového svazu pracovníků školství Františka Dobšíka deklarovaná priorita školství nové vlády dostala velkou trhlinu. Uvedl, že odborářům učitelé volají, že se jedná o výsměch a podraz. Jaký je váš komentář?

Pan předseda se mýlí. Školství je skutečně priorita. Pan předseda si jistě všiml, v jakém stavu jsou veřejné finance a že většina státních zaměstnanců nedostala přidáno vůbec.

Přidáno dostali pouze ti, kteří nějakým způsobem pracují v covidovém prostředí – hasiči, policisté, zdravotníci a učitelé. My jsme slíbili, že platy učitelů zůstanou na 130 procentech průměrné mzdy a to se také v příštím roce stane.

Jak budete prosazovat, aby se platy i nepedagogických pracovníků zvyšovaly dál?

Budeme se o to snažit. Nicméně předchozí vláda nám zanechala státní rozpočet a státní kasu v katastrofálním stavu. Není možné dále žít na dluh, jedno by to stejně skončilo. My se budeme snažit konsolidovat veřejné finance a vzdělávání bude naše priorita. Podle toho k tomu přistupujeme.

Ty dvě procenta plus další objem prostředků v nad tarifních složkách, které dostanou ředitelé tak, aby ti nejlepší mohli být odměněni za svou práci – to je to maximum, co v současné kritické situaci státního rozpočtu umíme a můžeme.

Kdy otevřete tu debatu znovu?

Debata bude otevřena permanentně. Ten zásadní slib vlády, který mi potvrdila – že platy učitelů zůstanou na 130 procentech průměrné mzdy i v dalších letech – dodržíme.

Testování v novém roce

Žáci se po návratu z vánočních prázdnin budou testovat na koronavirus dvakrát týdně, uvažujete o tom, že by se preventivně testovalo i po 17. lednu? Tedy stejně jako to má být ve firmách?

My se v tuto chvíli snažíme předejít masivnímu nástupu varianty omikron, kterou vidíme v některých dalších evropských zemích – třeba ve Francii nebo v Dánsku. Právě proto to preventivní testování dvakrát týdně a testování všech očkovaných i neočkovaných. Krátce před koncem testování ho vyhodnotíme. Určitě bude pokračovat dál, minimálně jednou týdně jak jsme byli ve školách zvyklí.

Budeme se snažit zabránit vlně varianty omikron. Jak konkrétně, to vám řeknu těsně předtím, než vyhodnotíme to testování v prvních čtrnácti dnech.

Mají na to školy dost testů? Vláda rozhodla, že nakoupí dalších 14 milionů antigenních testů pro školy.

Bavili jsme se o tom hned na prvním zasedání po jmenování vlády. Já jsem zařazoval na jednání mimořádný bod nákupu 16 milionů testů. Těch ve středu schválených 14 milionů je preventivních, do skladu státních hmotných rezerv, abychom měli dostatečný prostor, kdyby incidence varianty omikron byla větší, než čekáme. Vláda je na další testování připravená.

Řešila vláda i změny pro karanténu ve školách? Už je jisté, co bude v pondělí 3. ledna, po návratu dětí do školy platit?

Určitě budou platit velmi podobně, pouze testování bude dvakrát týdně. Ve čtvrtek, pokud se objeví někdo pozitivní, se budeme snažit uplatňovat tzv. test to stay. Ti, kdo byli v bezprostřední kontaktu s nakaženým, který odejde do karantény, se budou testovat každý den tak, aby se zabránilo šíření viru.