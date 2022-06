Garance nemám, ale platy učitelů chci udržet na 130 procentech průměru, říká kandidát na ministra Balaš

Dosavadní ministr školství Petr Gazdík své místo opouští kvůli kauze Hlubuček. Je možné na jeho práci na ministerstvu plynule navázat? Jak jeho nástupce přistoupí k požadavkům školských odborů, které vyhlásily stávkovou pohotovost? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl poslanec Vladimír Balaš (STAN), kandidáta na funkci ministra školství. Praha 19:26 27. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vladimír Balaš | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Pokud do funkce ministra školství nastoupíte, tak nastoupíte v době, kdy jsou školské odbory ve stávkové pohotovosti. Už jsme mluvili o platech pro nepedagogické pracovníky. Máte nějakou jasnou představu, jak by se měly vyvíjet platy pedagogických pracovníků?

Já myslím, že je třeba udržet těch 130 % průměrné mzdy.

To znamená, že teď slibujete, že pokud budete ministrem školství, tak udržíte 130 %?

A je otázka, jestli to stačí, protože doba se mění, inflace je poměrně razantní, ale ty průměrné platy jsou pořád stejné a měly by tu inflaci kopírovat.

Takže se budu jistě zajímat o to, jakým způsobem se ekonomické problémy a energetická krize dotýkají učitelů a podle mého názoru bude třeba kompenzovat i toto snížení mezd – tedy reálné úrovně mezd.

I o tom jste mluvili s panem premiérem?

Také jsme se toho dotkli, ale v obecné rovině.

A máte nějakou garanci, že na to opravdu dostanete peníze? Protože jste určitě sledoval, jak dopadl váš možný předchůdce pan Gazdík při vyjednávání o letošním rozpočtu, kdy se nakonec šéfové koalice podle jeho slov bez něj dohodli tak, že učitelé nedostali přidáno tolik, kolik původně bylo slibováno. Chtěl jste a máte nějaké garance, že se tohle vám nestane?

Garance nemám a vím, že to bude perné. Chápu, že ministr financí sedí na penězích a nemusí být nejoblíbenější. Věřím ale, že vzdělávání bude prioritou této vlády a že je dobré garantovat pro učitele i pro nepedagogické pracovníky nějaký standard, aby tu práci svoji mohli dělat dobře.

Budu o tom jednat a budu přesvědčovat vládu a kolegy, pakliže k tomu mají negativní přístup, tak aby ho změnili, aby se kompenzovaly výpadky, které nastávají.

Vy jste čerstvým poslancem, od konce loňského roku vlastně nemáte žádnou funkci v rámci STANu. Není to handicap? Máte pocit, že máte dostatečnou politickou sílu?

Ale já mám funkci v rámci STANu. Já jsem předseda rozhodčí a smírčí komise STAN.

To jste – je to tak zásadní pro to, abyste dokázal něco prosadit, když nejste v předsednictvu?

Víte, STAN funguje poměrně otevřeně a poslanecký klub diskutuje problémy i za přítomnosti nejužšího vedení a ministrů. Myslím si, že způsob, jakým se věci projednávají a jakým se tvoří ten závěrečný názor, jsou podle mě zárukou, že ta podpora, bude-li to rozumný návrh, bude minimálně ve STANu poměrně silná. Pak už je na členech vlády a na poslancích, aby to prosazovali v rámci koalice.

Myslím si, že ta moje pozice zas tak úplně slabá není a mám takový pocit, že je moje postavení paradoxně poměrně slušné, až jsem byl sám překvapen.

Vy jste se ke školství v těch minulých měsících logicky moc nevyjadřoval. Pojďme teď alespoň stručně probrat některé otázky, které možná řadu našich posluchačů zajímají a chtějí vědět, jaký názor máte. Poprosím opravdu ve stručnosti.

Začněme osekáváním povinného učiva. Váš předchůdce Petr Gazdík mluvil o tom, že v 21. století není potřeba, aby žáci memorovali různé události, aby třeba uměli vyjmenovat Přemyslovce nebo určit příslovečné určení místa. Souhlasíte?

Souhlasím. Já si myslím, že jsou děti zahrnuty informacemi a neumí s nimi nakládat. Tento model se mi moc líbí, podle mého názoru se navíc osvědčil v severských zemích, třeba ve Finsku. Je to v duchu koncepce, která už byla zahájena za ministra Plagy.

Velkým tématem je podoba maturit. Máte nějaký vlastní silný názor, jestli má být státní maturita a jak má případně vypadat?

Zase se mi líbí ten styl, že to není zkouška na konec, jak jsem zažil já, ale že by student mohl průběžně plnit povinnosti a postupně dojít až k poslední zkoušce. Takže mám, ale je to cesta, která byla prosazována mými předchůdci – tedy ještě ne předchůdci – ministrem Plagou a ministrem Gazdíkem. A nakonec si myslím, že to je jedna z věcí, kterou bude asi do jisté míry prosazovat i pan premiér.