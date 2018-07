Ministrem spravedlnosti se má stát místopředseda legislativní rady vlády Kněžínek, potvrdil šéf KSČM Filip

„Můžu potvrdit, že je to náměstek legislativní rady vlády, takže je to docela logický krok,“ uvedl šéf KSČM Vojtěch Filip. Jméno navrženého ministra podle něj neovlivní postoj komunistů k podpoře kabinetu.

Jan Kněžínek je místopředsedou legislativní rady vlády. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde v oboru ústavní právo získal titul Ph.D. Na Úřadě vlády působí od roku 2007, kam přišel z ministerstva dopravy.

Prezident Miloš Zeman už má na stole jak rezignaci ministryně spravedlnosti Taťány Malé z ANO, tak žádost premiéra Andreje Babiše, aby vedením resortu pověřil Kněžínka.

„Ráno jsem požádal pana prezidenta, aby pověřil vedením resortu člověka, kterým nejsem já ani nikdo jiný z vlády,“ uvedl Babiš. Jméno ale ještě na tiskové konferenci v úterý dopoledne zveřejnit odmítl.

Premiér @AndrejBabis potvrdil, že na ministra spravedlnosti navrhl Jana Kněžínka. — Josef Kopecký (@PepaKopecky) 10. července 2018

Kněžínek by se už také ve tři hodiny odpoledne mohl zúčastnit jmenování soudců českých obecných soudů na Pražském hradě. „Poprosil jsem pana prezidenta, jestli by to šlo zorganizovat tak, aby se ten člověk už zúčastnil jmenování soudců,“ poznamenal premiér.

„Věc bude pan prezident řešit v průběhu dne. Další informace nyní nebudeme poskytovat,“ uvedl pro server iROZHLAS.cz prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

‚ Abych nemusel poslouchat blbé kecy ‘

Premiér, který je stíhaný v kauze Čapí hnízdo, v pondělí po rezignaci ministryně spravedlnosti Malé oznámil, že chce dočasně resort vést. Názor ale později změnil.

„Víte dobře, co mě k tomu vedlo. Abych nemusel poslouchat ty blbé kecy od opozice a twitterové bulbiny,“ vysvětlil Babiš, proč svůj postoj změnil.

„Všichni dobře vědí, že dneska máme nezávislé státní zastupitelství i policii, že ta moje objednaná pseudokauza probíhá nezávisle. Takže nemám zapotřebí, aby tady zase jela nějaká kampaň. Proto jsem se rozhodl, že panu prezidentovi navrhnu člověka, který nejsem já a není ani ministr,“ dodal.

Malá v pondělí po 13 dnech ve funkci oznámila, že ve vládě končí. V posledních dnech čelila obvinění z plagiátorství ve svých diplomových pracích. Kritiku označila Malá za mediální kampaň a trvá na tom, že nepochybila.

Ještě v pondělí odpoledne se na tiskové konferenci hájila, jen několik hodin poté během schůze vedení nejsilnějšího vládního hnutí řekla novinářům, že rezignuje, aby nepoškozovala novou vládu ani ANO.