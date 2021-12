Blažek odvolal politického náměstka Podivínského. Jeho místo chce obsadit v nejbližší době

Nový ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) odvolal politického náměstka Tomáše Podivínského. Jeho místo chce obsadit v nejbližší době. V pondělí to napsal server Česká justice. Blažek webu také řekl, že by chtěl zřídit pozici náměstka pro zahraničí a Evropskou unii. Bývalý ministr životního prostředí Podivínský se stal náměstkem tehdejší ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO) loni v létě. Praha 17:50 20. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Blažek | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Dnes jsem ho odvolal, ale nebylo v tom nic osobního. Je to ale jediná možnost, jak si sem vzít některé lidi co nejdříve,“ řekl v pondělí serveru Blažek. Na ministerstvu by podle něj měli v budoucnu být dva političtí náměstci, jeden za ODS a TOP 09 a druhý za Piráty a STAN. V pozici náměstkyně sekce dohledu a justice podle Blažka zůstane Klára Cetlová, změny by se podle něj neměly dotknout ani ekonomických oddělení.

Podivínského jmenoval prezident Miloš Zeman v roce 2013 ministrem životního prostředí v úřednické vládě Jiřího Rusnoka. Dříve působil na stejném ministerstvu jako náměstek, před tím byl mimo jiné šéfem kanceláře lidoveckého ministra zahraničí Cyrila Svobody. V roce 2013 byl za KDU-ČSL zvolen do Sněmovny. Mandát ale později složil a mezi roky 2015 až 2020 byl českým velvyslancem v Berlíně.