Trestní řízení kvůli válce na Ukrajině zahrnují i případy zneužívání situace uprchlíků, řekl Rakušan

Policie zahájila v Česku 138 trestních řízení v souvislosti s válkou na Ukrajině, dalších zhruba 600 různých podnětů policisté aktuálně vyhodnocují. Informaci už v pátek přinesl server iROZHLAS.cz, podle ministra vnitra Vita Rakušana (STAN) se ale ne všechna trestní řízení týkají schvalování invaze. Velká řada z nich podle ministra souvisí s případy zneužívání situace ukrajinských uprchlíků. Aktualizováno Praha 13:41 3. 4. 2022 (Aktualizováno: 14:51 3. 4. 2022)

„Samozřejmě se to týká komplexně nejrůznější kriminality spojené s příchodem Ukrajinců do České republiky, v některých případech je to opravdu zneužívání (situace uprchlíků),“ komentoval v České televizi ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) informaci o probíhajících trestných řízeních souvisejících s válkou na Ukrajině.

Jak už v pátek informoval na základě dat policie server iROZHLAS.cz, je jich aktuálně 138. Dalších 600 oznámení pak policie vyhodnocuje.

Z toho čtyři desítky tvoří trestné činy z nenávisti, tedy například adorování postupu ruských vojsk nebo písemné útoky proti Ukrajincům. Zbývající případy se týkají majetkových trestných činů nebo třeba sprejerství. Dalšími případy z podnětů se policie zabývá. Rakušan zmínil podvody s vízy, krádeže nebo kuplířství.

Rakušan v pořadu Otázky Václava Moravce vysvětlil, že do probíhajících trestních řízení nespadají pouze případy schvalování ruské invaze, ale celý sumář trestných činů týkajících se třeba i příchodu ukrajinských uprchlíků do Česka.

Ministr v pořadu konkrétní trestné činy i více specifikoval. „Potenciální okruhy trestné činnosti související s Ukrajinou jsou nějaké podvody s vízy, kuplířství, což je nebezpečnější záležitost. Mohou to být podvody týkající se nesměnitelnosti jejich (ukrajinské, pozn. red.) měny a podobně,“ řekl s tím, že to všechno vede policie v patrnosti.

Podle Rakušana ale policie proto monitoruje místa s největší koncentrací Ukrajinců, aby k podobným deliktům nebo trestným činům nedocházelo. „Policie i natočila video, kde policista hovořící ukrajinsky informuje o tom, na jaký typ rizika by si měli dát lidé přicházející do Česka pozor,“ vysvětlil.

Trestných činů způsobených uprchlíky je podle ministra minimum, policie neeviduje žádný závažný trestný čin.

Nejvyšší státní zastupitelství upozorňuje občany, že některé veřejné projevy podpory a souhlasu s útoky Ruské federace na Ukrajinu mohou být posouzeny jako trestný čin. Více v tiskové zprávě: https://t.co/iHmvCPGndf pic.twitter.com/u7mYnpBV2T — Nejvyšší státní zastupitelství (@NSZ_info) February 26, 2022

Podle statistik je v Česku aktuálně zhruba 300 tisíc ukrajinských uprchlíků. Od začátku války z Ukrajiny uprchlo podle OSN více než čtyři miliony lidí. V Česku jsou to podle Rakušana nejčastěji matky s dětmi.