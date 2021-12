Novou sadu protiepidemických opatření představí Válek vládě ve středu, uvedl ministr vnitra Rakušan

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) má ve středu na jednání vlády přinést konkrétní sadu protiepidemických opatření, která budou platit do konce letošního roku. Po pondělním jednání Ústředního krizového štábu (ÚKŠ) to řekl jeho předseda a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Připomněl, že konec nouzového stavu neznamená, že by v Česku všechna opatření přestala platit. Nouzový stav skončí 25. prosince, nová vláda ho neplánuje prodlužovat. Praha 17:11 20. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vít Rakušan | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Ústřední krizový štáb dal úkol ministru zdravotnictví, a to, aby ve středu na vládě pan ministr Válek přišel s konkrétní sadou opatření, která by měla platit i letos do konce roku, abychom už ve středu rozhodli a ve srozumitelné formě lidem, podnikatelům, veřejnosti, České republice vysvětlili, v jakém režimu a v jakých pravidlech se bude odehrávat konec roku v České republice, co všechno bude možné, co možné nebude,“ řekl Rakušan.

Konec nouzového stavu podle Rakušana neznamená konec protiepidemických opatření. „Máme tady pandemický zákon a pan ministr Válek ve středu přijde s některými opatřeními, která právě na to potenciální nebezpečí, které nás čeká, budou reagovat,“ prohlásil ministr. Dodal, že vláda už například rozhodla, aby ministr školství Petr Gazdík (STAN) a Správa státních hmotných rezerv zajistili nákup testů pro testování ve školách v lednu a únoru příštího roku.

Minulá vláda kvůli sílící epidemii vyhlásila od půlnoci na pátek 26. listopadu nouzový stav, na který kabinet navázal nová plošná protiepidemická opatření. Zakázal vánoční trhy, mezi 22.00 a 05.00 musejí být uzavřené restaurace, bary či kluby a na kulturní, sportovní a vzdělávací akce může maximálně 1000 sedících lidí.