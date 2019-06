Ministr Petříček ocenil šíření dobrého jména Česka, jedním z laureátů je i chirurg Bohdan Pomahač

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) předal 15 osobnostem a zástupcům ruské nevládní organizace Memorial cenu Gratias agit, kterou ministerstvo každoročně uděluje za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Mezi laureáty patří český chirurg pracující v USA Bohdan Pomahač nebo ředitel Festivalu českého umění a kultury Praha - Berlín Dušan Robert Pařízek. Ministr Petříček zdůraznil, že ocenění propagují Česko nezištně. Praha 13:48 14. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zahraničí Tomáš Petříček a oceněný Dušan Robert Pařízek. | Foto: Deml Ondřej | Zdroj: ČTK

Petříček uvedl, že mezi oceněnými jsou i lidé, kteří museli před rokem 1989 opustit tehdejší totalitní Československo, přesto ale na svou zemi původu nezanevřeli a nyní pomáhají zlepšovat obraz Česka.

Uvítal také to, že přicházejí i nové generace Čechů pracujících v zahraničí, kteří jsou úspěšní ve svých oborech a hlásí se ke svému původu. Ocenil i zahraniční osobnosti, které mají k Česku dlouhodobě dobrý vztah.

Tomáš Petříček

@TPetricek Bylo mi ctí poděkovat významným osobnostem, které svou prací šíří dobré jméno ČR v zahraničí. Právě v nich má naše země ty nejlepší reprezentanty a diplomaty. Všichni přitom dělají svou práci nezištně a mnohým se často ani nedostalo zaslouženého uznání. #GratiasAgit 2 18

Jménem všech letošních laureátů ministrovi za ocenění poděkoval Dušan Robert Pařízek. „Je to významné ocenění naší práce, kterou jsme dělali naprosto nezištně, bez toho, že bychom doufali, že se nám někdo za to odmění tím, že nám dá medaili,“ řekl.

Podotkl také, že ocenění za šíření dobrého jména Česka má zvláštní význam pro ty z laureátů, kteří kdysi byli odsouzeni za poškozování dobrého jména socialistického státu. Zdůraznil, že přijetí ceny neznamená, že by ocenění ve svém nadšení pro Českou republiku ustali.

Odkrývat sovětskou minulost

Pomahač označil cenu Gratias agit za velkou poctu. „Je to něco, co člověk ani nečeká, protože tak nějak mimoděk svou prací pomáhá zviditelnit své kořeny, Českou republiku. A o to milejší je, že si to někdo uvědomí,“ řekl.

„Byly doby, kdy jsme nebyli mnozí z nás hrdí na to, že jsme Češi. Ale, zaplať pánbůh, ta doba je dávno za námi a teď je na co být hrdý. Česká republika má vynikající jméno ve světě, já jsem hrdý na to, že jsem Čech a kdykoli můžu, tak samozřejmě zmíním,“ dodal Pomahač.

Petříček uvedl, že oceněné spojuje, že nezištně pomáhají šířit dobré jméno Česka bez ohledu na svou profesi. „Dělají to, protože Českou republiku mají rádi, mají zájem o naši kulturu, mají zájem o naši historii a chtějí dělat pozitivní obraz naší země,“ řekl ministr.

Uvedl také, že je těžké každoročně vybrat zhruba 15 oceněných, protože se návrhů od velvyslanectví a osobností veřejného života schází více a vždy zůstane bez ocenění část lidí, kteří také Česku nezištně pomáhají.

Z letošních laureátů Petříček zvlášť vyzdvihl organizaci Memorial. „Pomáhá odkrývat minulost sovětského režimu, osudy Čechoslováků za sovětského režimu, pomáhala například při natáčení dokumentů o jejich osudech. A také nám pomáhá nalézt pravdu o roce 1968 a podobných událostech, které v naší minulosti stále jsou živé,“ řekl.

Šíření dobrého jména

Ocenění Gratias agit uděluje ministerstvo zahraničí od roku 1997. Dostávají ho lidé bez ohledu na národnost, kteří se svou dlouhodobou činností nad rámec svých profesionálních povinností zasloužili o šíření dobrého jména ve světě a prohlubují zájem o Česko v zahraničí. Dosud cenu, ke které patří diplom a křišťálový glóbus, dostalo přes 300 lidí a organizací.

Mezi loňskými laureáty byla například skupina osmi Rusů, kteří v roce 1968 protestovali na moskevském Rudém náměstí proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy.

V předchozích letech cenu získali například dirigent Jiří Bělohlávek, olympionička Věra Čáslavská, autor dětských knih Petr Sís nebo hokejista Jaromír Jágr.