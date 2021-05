Covid pas, strategie přeočkování a obnova standardní péče. Vojtěch při nástupu představil své úkoly

Staronový ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) bude muset podle premiéra Andreje Babiše (ANO) po návratu na ministerstvo v nejbližší době dořešit legislativní zavedení evropského covid pasu a strategii přeočkování. Podle Babiše se zvažuje, že by se týkalo lidí nad 65 let a chronických pacientů. Řekl to při středečním uvedení Vojtěcha do funkce. Praha 18:04 26. 5. 2021 (Aktualizováno: 18:19 26. 5. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Uvedení ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) do úřadu. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví, která měla umožnit zavedení covid pasu, v úterý sněmovna odmítla projednat ve stavu legislativní nouze. „Prvotní návrh se moc nepovedl,“ řekl Babiš. Vojtěch má podle něho přepracovaný návrh vládě předložit v pondělí.

V současné době se podle Babiše musí hlavně dokončit očkování a je třeba připravit dlouhodobou strategii. Je nutné promyslet, v jakých centrech se bude očkovat a v jakém intervalu.

Na dotaz, proč se Babiš rozhodl znovu oslovit Vojtěcha, předseda vlády řekl, že média už ho mají prolustrovaného. „Možná proto, že nemá žádné nemovitosti a bydlí v bytě v nájmu,“ dodal v narážce na problémy s vlastnictvím nemovitostí, které vedly k rezignaci Vojtěchova předchůdce Petra Arenbergera.

Mandát do voleb

Sám Vojtěch přiznal, že ho překvapilo, jak se situace vyvinula. Ze svého předchozího působení na ministerstvu do loňského září se podle svých slov poučil. „Nečekal jsem to, když jsem loni v září odcházel. Přicházím do jiné situace, protože ten mandát je ohraničen sněmovními volbami,“ řekl.

Vojtěch také uvedl, že jeho prioritou bude dokončit projednávání zákonů, které připravil dříve jako ministr, a zajištění financování zdravotní péče. Bude třeba dokončit kompenzační vyhlášku pro letošní rok a připravit úhradovou vyhlášku pro rok příští, dodal.

Na dotaz ohledně možné změny současných opatření uvedl, že rozhodne podle epidemické situace. Pokud by ale byla dobrá, není podle Vojtěcha nutné trvat na přísných omezeních. „Vypadá to, že se situace zlepšuje, ale určitě bych týden dva počkal, jak se bude vyvíjet. Kdyby se vyvíjela dál dobře, není důvod držet nějaké další restrikce a mohli bychom se vrátit k základním hygienickým pravidlům, jako je právě třeba nošení roušek v MHD,“ řekl.

K personálním otázkám v úřadu uvedl, že zásadní změny neplánuje, ale některé nejbližší spolupracovníky si chce přivést.

Kapacita sekvenování

Ministr také uvedl, že počítá s povinným testováním žáků a studentů po návratu z letních prázdnin do škol. Vidí tam potenciální riziko šíření epidemie koronaviru. Po skončení prázdnin a dovolených plánuje i širší hodnocení pozitivních vzorků z hlediska mutací covidu-19.

Kvůli návratům z dovolených bude také zřejmě potřeba navýšit kapacita pro sekvenování. „To je také bod, kdy sekvenování bude důležité, lidé se budou vracet z dovolených, tam vidím potenciální riziko dovozu nějakých mutací," poznamenal Vojtěch.

Podle Babiše je kapacita pro sekvenování, které potvrzuje mutace koronaviru, při stávající epidemické situaci dostatečná. Nyní příspěvkové organizace státu zvládnou asi 4000 vzorků měsíčně, vláda na to vyhradila 161 milionů korun. Pokud by bylo potřeba ji navýšit, budou zapojeny i další odborné instituce, řekl premiér.

