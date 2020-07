Několik Čechů se při zahraniční dovolené nakazilo koronavirem. ‚Jsou to jednotky případů,‘ řekl Vojtěch

Ministerstvo zdravotnictví zaznamenalo první případy nákazy koronavirem u lidí, kteří se vrátili z dovolené. Česko už kvůli zvýšenému počtu nakažených koronavirem vyřadilo ze seznamu bezpečných zemí Srbsko a Černou Horu. Nyní počty rostou i v Chorvatsku, tamní úřady proto nařídily nošení roušek v obchodech. „Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet,“ řekl Radiožurnálu k oblíbené destinaci statisíců Čechů ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Rozhovor Praha 14:03 12. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Testovacích míst je podle ministra dost | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Můžete upřesnit, kolik zhruba těch nakažených lidí je a z jakých zemí se vrátili?

Jedná se o jednotky případů, takže skutečně nelze hovořit o žádném velkém riziku. Ale jsou to jednotky lidí, kteří skutečně přijeli ze zahraničí a projevilo se u nich toto onemocnění.

Nejde o nějaké velké množství, proto by nebylo v tuto chvíli korektní kvůli těmto nakaženým označovat nějakou zemi jako nebezpečnou.

Ministerstva zahraničí i zdravotnictví už označila za nebezpečné Srbsko a Černou Horu. Na základě jakých kritérií se mění barvy na semaforu? Je nejdůležitějším kritériem počet nakažených na 100 000 obyvatel, jako to má Slovinsko?

Ano, je tomu tak. Z tohoto kritéria vychází řada zemí při hodnocení míry rizika v té dané zemi. Slovinsko má přísnější kritéria - už 10 nakažených na 100 000 obyvatel je pro ně rizikové. Většina zemí takto přistupuje k číslu 16 a podle toho se řídíme i my.

Kolik je to v případě Chorvatska, které stále zůstává zbarvené do zelena?

V případě Chorvatska je potřeba říct, že se to počítá ze čtrnáctidenního průměru. Nárůst pozorujeme v posledních dnech, proto si necháváme čas na vyhodnocení. To číslo ještě v tom čtrnáctidenním průměru není takto výrazné. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet. I v případě Chorvatska se jedná o lokální ohniska - nenacházejí se tam turistická letoviska, takže to riziko pro české turisty, kteří jezdí k moři, není výrazné.

Místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež Radiožurnálu v sobotu řekl, že zařazení Černé Hory na seznam rizikových států podle něj bylo zbrklé a překvapivé, protože Černá Hora patří k bezpečným zemím. Jak na tuto kritiku reagujete?

Těžko na ni mohu reagovat jinak, než čísly. Skutečně, pokud se bavíme o Černé Hoře a Srbsku, tak tam se počet (nakažených) na 100 000 (obyvatel) pohybuje okolo 50, proto jsme přistoupili k tomuto kroku. Označily ji za nebezpečnou i jiné státy. Rozumím tomu, že pro cestovní kanceláře to není příjemné, ale my musíme dané riziko takto objektivně vyhodnotit.

Nebylo to přeci jenom příliš náhlé a nepředvídatelné rozhodnutí? Nemělo by platit nějaké předběžné varování „zatím je tahle země ještě bezpečná, ale roste tam počet nakažených, může se to změnit“? A třeba neskočit rovnou ze zelené do červené, ale použít i mezistupeň oranžové?

O to se snažíme, ale víte, že byly země, které byly oranžové, pak červené. V tomto případě byl nárůst poměrně skokový, výrazně také převyšuje udávanou normu těch 16 nakažených na 100 000 obyvatel. Takže v tomto směru si myslím, že vyhodnocení je adekvátní. Situace v těch zemích je dynamická, takže je v tomto směru složité říci, co bude za týden.

Když některé státy vyžadují negativní test na onemocnění covid-19, případně se náhle změní barvy na semaforu a člověk vracející se z dovolené si musí test zařídit, máme dost odběrových míst? A nejsou odběry a vyhodnocení příliš drahé?

Pokud jde o Českou republiku, testovacích míst je dostatek - teď se některá posílila i v souvislosti s těmi lokálními ohnisky.

Testování je regulováno tak, jak jsme jej regulovali už před několika týdny. Cena je 1700 korun, v tomto směru se nic nemění a určitě jsou tyto testy občanům k dispozici. Stejně tak se testuje i přímo na pražském letišti, kde se lidé rovněž mohou nechat otestovat.

Jsou na webu ministerstva zdravotnictví určena místa odběrů, aby se lidé mohli dobře zorientovat a přijít tam?

Vše najdou lidé na koronavirus.mzcr.cz, což jsou naše stránky, kde publikujeme všechny informace o koronaviru. Včetně odběrových míst. Je tam i označeno, která odběrová místa berou samoplátce.