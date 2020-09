,Obětní beránek‘. Politici poděkovali Vojtěchovi za práci, podle opozice je viníkem současné krize Babiš

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) v pondělí oznámil, že odchází z funkce. Svou rezignaci už předal premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Ten na sociálních sítích poděkoval za jeho práci a napsal, že v resortu „udělal více než většina jeho předchůdců“. Opozice nazvala Vojtěcha „fackovacím panákem“ nebo „obětním beránkem“. Jeho odvolání podle nich souvisí s blížícími se krajskými volbami. Kdo ministra v demisi nahradí, zatím není jasné. Praha 9:53 21. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Někteří představitelé opozičních stran (zleva) Jan Bartošek (KDU-ČSL), Martin Kupka (ODS), Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), Vít Rakušan (STAN) a Ivan Bartoš (Piráti) | Foto: Petr Topič | Zdroj: Profimedia/MAFRA

Že chce odejít z funkce, oznámil Adam Vojtěch na pondělní tiskové konferenci. „Chci tím vytvořit prostor pro nové řešení epidemie koronaviru, která nás ještě bude nějaký čas provázet,“ řekl během svého projevu.

Dodal, že během posledních devíti měsíců se věnoval na resortu především covidu-19. „Myslím si, že jsme se všemi kolegy ve dne i v noci dělali maximum, abychom ochránili naše občany před nákazou, a troufám si tvrdit, že první vlnu jsme zvládli opravdu velmi dobře, i jakožto příklad pro další země,“ uvedl.

Připomněl také, že během jeho působení se mu povedlo prosadit systémové změny jako například elektronický recept a lékový záznam nebo zákon o elektronizaci zdravotnictví.

Poděkování od koalice

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) ihned po Vojtěchově projevu ve vysílání České televize oznámil, že o jeho odchodu nevěděl.

„Z toho, co jsem se dozvěděl včera večer (v neděli – pozn. red.) se to dalo odhadnout. Každopádně jeho rozhodnutí respektuji, chci mu poděkovat za spolupráci v minulých letech a teď je to na panu premiérovi. Měl by rychle přijít se jménem jeho nástupce,“ okomentoval dění Hamáček.

„Bylo evidentní, že ministerstvo potřebovalo nový impulz, ale to je politika,“ dodal

Ministru v demisi poděkoval za jeho práci v resortu také premiér Babiš. „Jsem přesvědčen, že kdyby veškerou svou energii nemusel vydat na boj koronavirem, jednou by se na něj vzpomínalo jako na nejlepšího ministra zdravotnictví,“ napsal na facebook.

Doplnil, že první vlnu koronaviru zvládl Vojtěch „neuvěřitelně" a udělal „na ministerstvu více práce než většina jeho předchůdců“.

Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa je současná situace nad Vojtěchovy síly. „Je evidentní, že se na ministerstvu zdravotnictví nakupilo mnoho problémů a řešeny nebyly nebo byly řešeny pozdě. A kvituji, že uznal sám, že to takhle dál nejde,“ řekl ve vysílání České televize.

Konkrétní jméno Vojtěchova nástupce Filip neodhadoval, ale připomněl, že vedení resortu nyní není jen o řízení zdravotnictví, „ale především o řízení koronakrize“.

Hlavní viník?

Podle některých představitelů opozice je ale hlavním viníkem současné situace, která souvisí s koronavirem, předseda vlády. „23. března řekl, že na sebe bere plnou politickou odpovědnost. Tu nevyvodil,“ napsala na twitter. Zároveň dodala, že Vojtěch situaci nezvládal a že Babiš „před volbami něco udělat musel“.

„Předpokládám, že pan premiér už má jasno, koho oznámí a že dlouho bez ministra zdravotnictví nebudeme. Za situace, v jaké jsme, by to bylo nezodpovědné. Jméno pana Prymuly se nabízí vzhledem k tomu, jaké s ním byli sehrány šachy, ale měl by přijít někdo úplně jiný,“ řekla ve vysílání České televize.

Adam Vojtěch se dozvěděl, že už to nechce dělat. Situace je vážná, ministr zdravotnictví ji nezvládal a Andrej Babiš před volbami něco udělat musel.



‚Fackovací panák‘

Jméno současného vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Romana Prymulu v České televizi zmínil také předseda STAN Vít Rakušan.

„Čekali jsme, že k takovém rozhodnutí mělo dojít dříve, jeho pozice byla velmi slabá. Stal se fackovacím panákem pana premiéra Babiše, který mu postupně ubíral jednotlivé kompetence, zřizoval jiné rady, kde dával najevo, že dbá více na slova pana Prymuly,“ uvedl.

Připomněl, že některé věci na resortu se ministrovi povedly, ale krizový managment podle Rakušana byly „nad jeho schopnosti“. „Ukazuje se, že hnutí ANO nemá ve vlastních řadách, kam sáhnout. (...) Tipuji, že pan premiér večer oznámí, že ministrem se stane Roman Prymula. Netvrdím, že je to dobré řešení, ale odpovídá to přemýšlení pana premiéra. Dlouhodobě mu věří,“ dodal.

O Vojtěchově pozici obětního beránka zase na twitteru píše primátor hlavního města Zdeněk Hřib (Piráti). „Skutečný problém je zjevně někde jinde. Na aktuálním stavu má hlavní podíl premiér, který populisticky zasahoval do odborných záležitostí,“ napsal.

S tím, že viníkem současné krize související s covidem-19, souhlasil na twitteru také předseda KDU-ČSL Marek Výborný. „Ministr Adam Vojtěch konečně pochopil, že je dobré si vážit sebe sama a nebýt jen hadrem Andreje Babiše," uvedl na sociální síti.

